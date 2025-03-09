«Люблю без повода»: Shaman перед премьерой большого концерта раскрыл предпочтения в подарках

Певцу Shaman сложно дарить подарки, так как у него всё есть. Артист привык говорить вслух о том, что ему действительно нужно, но больше предпочитает дарить внимание без повода. Об этом он в беседе с Life.ru сообщил перед новым концертом «Ты моя», который приурочен к Международному женскому дню.

Певец Shaman заявил, что больше любит подарки и внимание без повода. Видео © Life.ru

«Как правило, я не люблю радоваться по щелчку. Допустим, когда сегодня у нас 8 марта ил 23 февраля — радуемся. А завтра? Может быть, я условно говоря, 25 февраля или 7 марта чувствую внутренний порыв. Тогда я, конечно, возьму и отправлю букет цветов маме», — рассказал Ярослав Дронов.

По его словам, внимание, цветы, подарки или звонки без повода являются самым прекрасным подарком. Сегодня, 9 марта, Shaman представит в московской Live Арене свой подарок российским женщинам — специальную концертную программу «Ты моя 2025», приуроченную к 8 марта. Артист подготовил для зрителей неожиданные образы и даже сенсационные признания.

В специальной концертной программе зрителей ждут премьеры новых лирических песен и, конечно, полюбившиеся миллионам хиты. На мероприятии прозвучат песни «Ты моя», «Мёд» и «Любимая женщина», покорившая Интернет и звучащая в эфире топовых радиостанций песня «Улетай», а также всегда горячо принимаемый, притягательный и заставляющий сердце биться чаще музыкальный шлягер «Настоящий мужчина». Прозвучат и эпохальные хиты — получившие высшее признание соотечественников и ставшие поистине народными — «Встанем» и «Я русский».