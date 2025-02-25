SHAMAN пригласил поклонниц встретить весну со специальной концертной программой «Ты моя»

9 марта 2025 года певец Ярослав Дронов (SHAMAN) порадует женщин специальной концертной программой «ТЫ МОЯ 2025» в московской Live Арене. Праздник музыки будет приурочен к Международному женскому дню.

«Дорогие мои, давайте встречать весну вместе! Когда, как не весной, говорить о любви? Эта тема безгранична, загадочна и многогранна, поэтому наш вечер будет наполнен романтическим настроением, яркими премьерами, сюрпризами и зажигательными танцами», — приглашает исполнитель.

Артист подготовил для зрителей неожиданные образы и сенсационные откровения. В программе зрителей ждут премьеры новых лирических песен, а также уже полюбившиеся композиции. На концерте прозвучат хиты «Ты моя», «Мёд» и «Любимая женщина», а также популярные в интернете и на радиостанциях песни «Улетай» и завораживающий шлягер «Настоящий мужчина».

Не останутся без внимания и знаковые хиты — «Встанем» и «Я русский», которые стали настоящими народными песнями.

На момент анонса концерта 9 марта было продано уже более 7000 билетов.