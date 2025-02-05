SHAMAN назвал князя Владимира до крещения самым крутым рок-н-рольщиком в мире
Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) признался, что ему было интереснее играть князя Владимира Святославича в первой части одноимённой этно-оперы «Князь Владимир», когда тот ещё был язычником. Об
этом исполнитель рассказал журналистам Life.ru в преддверии пресс-показа спектакля. По словам Дронова, эта роль для него показалась драйвовее и веселее.
Видео © Life.ru
«Князь Владимир до принятия христианства был самым крутым рок-н-рольщиком в мире», — заявил Шаман.
Ярослав Дронов признался, что исполняя роль Владимира-язычника, он смог выпустить «своих демонов», но подробнее рассказывать о том, какие у него демоны, певец не стал.
Этно-опера повествует о жизни князя Владимира, его значении в крещении Руси и объединении русских земель. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко мастерски сочетает различные музыкальные стили — от лиричных древнеисландских мелодий до рок-звучания, создавая увлекательное произведение, которое найдет отклик у широкой аудитории, вне зависимости от возраста и культурного фона.
В этом проекте Shaman, Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко предстанут в необычных для себя ролях. Этот проект стал настоящим испытанием для артистов — каждый из них претерпел как внешние, так и внутренние изменения.
А ранее SHAMAN и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поцеловались во время визита в московскую школу № 1409 прямо на глазах у ликующих детей. Сама сладкая парочка не комментирует свои отношения. Вместе с тем, глядя на видео с поцелуем, профайлер сделал вывод, что для автора хита «Я русский» это всего лишь игра на публику, тем временем для Мизулиной певец кое-что значит.
Life.ru