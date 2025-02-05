SHAMAN назвал князя Владимира до крещения самым крутым рок-н-рольщиком в мире

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) признался, что ему было интереснее играть князя Владимира Святославича в первой части одноимённой этно-оперы «Князь Владимир», когда тот ещё был язычником. Об

этом исполнитель рассказал журналистам Life.ru в преддверии пресс-показа спектакля. По словам Дронова, эта роль для него показалась драйвовее и веселее.