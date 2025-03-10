Актёр, известный как Аро из Вольтури, выплатил долги по кредитам 900 британцев
Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Новолуние» режиссёр Крис Вайц, сценарист Мелисса Розенберг / © Сайт «Кинопоиск»
Актер Майкл Шин, ставший известным благодаря саге «Сумерки» и сериалу «Благие знамения», погасил долги 900 жителей Уэльса на сумму 1 миллион фунтов стерлингов (около 113 миллионов рублей по текущему курсу), сообщает NME.
Шин использовал лишь 100 тысяч фунтов стерлингов из своих собственных средств (примерно 7 миллионов рублей). Остальная часть суммы была получена через компанию, которую артист создал для помощи людям, испытывающим финансовые трудности. Этот бизнес занимается выкупом долгов британцев.
Более подробно о своей фирме актер расскажет в документальном фильме «Тайная раздача миллиона фунтов Майклом Шином», который выйдет на Channel 4. По словам Шина, в программе он намерен раскрыть, как банки наживаются на наиболее уязвимых слоях населения.
«Людям нужна поддержка, чтобы пережить трудные времена. Они попадают в долговую ловушку — и выбраться из нее очень сложно. Именно поэтому я решил создать компанию, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и показать, что у людей есть шансы изменить свою ситуацию», — поделился актёр.
Ранее сообщалось, что «дедули» из Black Sabbath воссоединятся ради последнего, благотворительного концерта с участием Оззи Осборна. В 2003 году Оззи Осборн упал с квадроцикла и повредил спину, из-за чего ему установили титановые пластины в позвоночник. Спустя 16 лет он неудачно упал во время ночного похода в туалет и металлические позвонки сместились. После этого ему провели ещё семь хирургических операций, но они не помогают — Осборн ежедневно страдает от боли и вынужден передвигаться на инвалидном кресле. Обнаруженная у него 20 лет назад болезнь Паркинсона лишь усугубляет положение дел.