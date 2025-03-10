Актёр, известный как Аро из Вольтури, выплатил долги по кредитам 900 британцев

Актер Майкл Шин, ставший известным благодаря саге «Сумерки» и сериалу «Благие знамения», погасил долги 900 жителей Уэльса на сумму 1 миллион фунтов стерлингов (около 113 миллионов рублей по текущему курсу), сообщает NME.

Шин использовал лишь 100 тысяч фунтов стерлингов из своих собственных средств (примерно 7 миллионов рублей). Остальная часть суммы была получена через компанию, которую артист создал для помощи людям, испытывающим финансовые трудности. Этот бизнес занимается выкупом долгов британцев.

Более подробно о своей фирме актер расскажет в документальном фильме «Тайная раздача миллиона фунтов Майклом Шином», который выйдет на Channel 4. По словам Шина, в программе он намерен раскрыть, как банки наживаются на наиболее уязвимых слоях населения.

«Людям нужна поддержка, чтобы пережить трудные времена. Они попадают в долговую ловушку — и выбраться из нее очень сложно. Именно поэтому я решил создать компанию, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и показать, что у людей есть шансы изменить свою ситуацию», — поделился актёр.