«С тех пор я нормально не хожу»: Оззи Осборн назвал реальную причину отказа от гастролей

Британский певец Оззи Осборн сообщил, что был вынужден отказаться от гастролей после хирургической операции, которую перенёс в 2019-м году. Об этом 75-летний рок-музыкант рассказал в интервью The Sun.

В 2003 году певец свалился с квадроцикла и повредил спину, из-за чего ему установили титановые пластины в позвоночник. А в 2019 году он неудачно упал во время ночного похода в туалет и металлические позвонки сместились. После этого ему провели ещё семь хирургических операций, но они не помогают — Осборн ежедневно страдает от боли и вынужден передвигаться на инвалидном кресле. Обнаруженная у него 20 лет назад болезнь Паркинсона лишь усугубляет положение дел. Сам артист уверен — необратимые последствия появились именно после ночного падения.

«У моего сына Джека есть видео, на котором я иду в операционную и говорю: «Увидимся через несколько минут». С тех пор я нормально не хожу. <...> Я имею в виду, когда я свалился с квадроцикла в 2003 году, я все ещё ездил в туры, и у меня тогда была болезнь Паркинсона. Всё из-за той [проклятой] хирургической операции», — рассказал Осборн.