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21 октября, 19:23

«С тех пор я нормально не хожу»: Оззи Осборн назвал реальную причину отказа от гастролей

Оззи Озборн заявил, что завершил карьеру из-за операции на позвоночнике в 2019-м

Британский рок-певец Оззи Осборн в Зале славы рок-н-ролла. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ozzyosbourne

Британский рок-певец Оззи Осборн в Зале славы рок-н-ролла. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ozzyosbourne

Британский певец Оззи Осборн сообщил, что был вынужден отказаться от гастролей после хирургической операции, которую перенёс в 2019-м году. Об этом 75-летний рок-музыкант рассказал в интервью The Sun.

В 2003 году певец свалился с квадроцикла и повредил спину, из-за чего ему установили титановые пластины в позвоночник. А в 2019 году он неудачно упал во время ночного похода в туалет и металлические позвонки сместились. После этого ему провели ещё семь хирургических операций, но они не помогают — Осборн ежедневно страдает от боли и вынужден передвигаться на инвалидном кресле. Обнаруженная у него 20 лет назад болезнь Паркинсона лишь усугубляет положение дел. Сам артист уверен — необратимые последствия появились именно после ночного падения.

«У моего сына Джека есть видео, на котором я иду в операционную и говорю: «Увидимся через несколько минут». С тех пор я нормально не хожу. <...> Я имею в виду, когда я свалился с квадроцикла в 2003 году, я все ещё ездил в туры, и у меня тогда была болезнь Паркинсона. Всё из-за той [проклятой] хирургической операции»,рассказал Осборн.

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Напомним, что о завершении карьеры из-за ослабшего здоровья Оззи Осборн объявил ещё в феврале прошлого года. Тогда он сказал, что с ним произошла авария в 2019-м, но в детали не вдавался.

Юрий Лысенко
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