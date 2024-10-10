Легендарный Рафаэль Надаль завершил карьеру

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 38 лет. Заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Всем привет, я хочу сообщить вам, что ухожу из профессионального тенниса. Такова реальность, у меня были сложные годы, особенно последние два. Не думаю, что я могу играть», — сказал Надаль. Публикация сопровождалась словами благодарности поклонникам на различных языках.

Спортсмен признался, что данное решение далось ему крайне тяжело. Однако возможность завершить карьеру на данном этапе Надаль всё же посчитал верным, ведь его путь и так был длинным и крайне интересным.

Рафаэль Надаль занимал первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на протяжении 209 недель. Он занимает второе место в мире по числе выигранных титулов «Большого шлема» (22) и владеет рекордом по победам на Открытом чемпионате Франции (14), что также является рекордом по числу побед на одном турнире «Большого шлема». Надаль — один из четырёх теннисистов, кто минимум по два раза выиграл каждый турнир «Большого шлема», также он обладатель карьерного «Большого шлема». Испанец считает одним из лучших игроков на грунте за всю историю. Он выиграл на данном покрытии рекордные 63 турнира и получил прозвище «Король грунта». Всего на счету Рафы 92 титула в одиночном разряде.