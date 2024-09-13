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Мария Шарапова выиграла голосование болельщиков на включение в Зал славы тенниса

13 сентября, 17:34
Мария Шарапова. Обложка © ТАСС / ЕРА

Мария Шарапова. Обложка © ТАСС / ЕРА

Российская теннисистка Мария Шарапова стала лидером в зрительском голосовании на включение в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (США) в 2025 году. Об этом сообщается на сайте организации. Окончательные победители будут объявлены только в октябре.

«Я невероятно благодарна болельщикам по всему миру, которые поддерживали меня во время голосования. Это огромная честь — быть кандидатом на включение в Зал славы, а поддержка болельщиков делает это ещё более особенным», — отметила Шарапова.

Вторую строчку в голосовании болельщиков заняли американцы Боб и Майк Брайаны, а на третьем месте закрепился канадец Даниэль Нестор. Это только первый этап отбора в Зал славы, но он уже принёс Шараповой удачу. Далее кандидатов оценит профессиональное жюри и спортивные эксперты, победитель должен набрать более 75% голосов.

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Ранее сообщалось, что итальянский теннисист Янник Синнер, который уже дважды сдавал допинг-тест и получал положительный результат, избежал дисквалификации. При этом результаты, призовые деньги и рейтинговые очки Синнера, заработанные на турнире серии «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе, были аннулированы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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