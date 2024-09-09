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9 сентября, 06:52

Теннисистка Калинская обновила личный рекорд и стала 14-й ракеткой мира

Российская теннисистка Анна Калинская смогла подняться на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Актуальную версию уже опубликовали на официальном сайте организации.

Россиянка приняла участие в турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США. На прошлое неделе завершился последний сезон соревнований. Калинская смогла дойти до третьего круга, но там она уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе. В итоге теннисистка получила 14-е место в мировом рейтинге. Это стало новым карьерным рекордом для Анны.

Россиянка Калинская начала встречаться с одним из лучших теннисистов мира
Россиянка Калинская начала встречаться с одним из лучших теннисистов мира

А ранее российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Флавио Коболли в матче третьего круга US Open. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

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Наталья Афонина
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