Теннисистка Калинская обновила личный рекорд и стала 14-й ракеткой мира
Российская теннисистка Анна Калинская смогла подняться на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Актуальную версию уже опубликовали на официальном сайте организации.
Россиянка приняла участие в турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США. На прошлое неделе завершился последний сезон соревнований. Калинская смогла дойти до третьего круга, но там она уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе. В итоге теннисистка получила 14-е место в мировом рейтинге. Это стало новым карьерным рекордом для Анны.
А ранее российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Флавио Коболли в матче третьего круга US Open. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:3, 6:4, 6:3.