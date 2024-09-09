Теннисистка Калинская обновила личный рекорд и стала 14-й ракеткой мира

Российская теннисистка Анна Калинская смогла подняться на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Актуальную версию уже опубликовали на официальном сайте организации.

Россиянка приняла участие в турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США. На прошлое неделе завершился последний сезон соревнований. Калинская смогла дойти до третьего круга, но там она уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе. В итоге теннисистка получила 14-е место в мировом рейтинге. Это стало новым карьерным рекордом для Анны.