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1 сентября, 04:52

Медведев пробился в четвёртый круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © X / US Open Tennis

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © X / US Open Tennis

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Флавио Коболли в матче третьего круга US Open. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

В четвёртом круге соперником Медведева станет португалец Нуну Боржеш.

Самсонова пробилась в четвёртый круг US Open и может сыграть с Павлюченковой
Самсонова пробилась в четвёртый круг US Open и может сыграть с Павлюченковой

А вот российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анна Калинская борьбу на турнире завершили. Минувшей ночью они проиграли полячке Иге Свёнтек и бразильянке Беатрис Хаддад Майя соответственно.

В основной сетке женского турнира помимо Людмилы Самсоновой осталась Диана Шнайдер. 2 сентября она встретится с американкой Джессикой Пегулой. А вот первый номер российского теннисного рейтинга Дарья Касаткина не преодолела барьер второго круга.

Артур Лапсаков
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