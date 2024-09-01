Медведев пробился в четвёртый круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Флавио Коболли в матче третьего круга US Open. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

В четвёртом круге соперником Медведева станет португалец Нуну Боржеш.

А вот российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анна Калинская борьбу на турнире завершили. Минувшей ночью они проиграли полячке Иге Свёнтек и бразильянке Беатрис Хаддад Майя соответственно.