Самсонова пробилась в четвёртый круг US Open и может сыграть с Павлюченковой
Российская теннисистка Людмила Самсонова на US Open. Обложка © X / WTA
Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно победила представительницу США Эшлин Крюгер в третьем круге US Open, который проходит в Нью-Йорке.
Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу Самсоеовой. В четвёртом круге россиянка сыграет либо с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.
А вот Мирра Андреева и Дарья Касаткина борьбу на турнире завершили. Обе смогли дойти лишь до второго круга.