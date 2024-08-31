Самсонова пробилась в четвёртый круг US Open и может сыграть с Павлюченковой

Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно победила представительницу США Эшлин Крюгер в третьем круге US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу Самсоеовой. В четвёртом круге россиянка сыграет либо с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.