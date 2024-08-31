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Регион
31 августа, 20:26

Самсонова пробилась в четвёртый круг US Open и может сыграть с Павлюченковой

Российская теннисистка Людмила Самсонова на US Open. Обложка © X / WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова на US Open. Обложка © X / WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно победила представительницу США Эшлин Крюгер в третьем круге US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу Самсоеовой. В четвёртом круге россиянка сыграет либо с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

Россиянки Шнайдер и Калинская вышли в третий круг US Open
Россиянки Шнайдер и Калинская вышли в третий круг US Open

А вот Мирра Андреева и Дарья Касаткина борьбу на турнире завершили. Обе смогли дойти лишь до второго круга.

Артур Лапсаков
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