Россиянки Шнайдер и Калинская вышли в третий круг US Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла датчанку Клару Таусон (67-й номер рейтинга WTA) и вышла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке. Встреча продлилась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

В третьем круге Шнайдер, посеянная под 18-м номером, встретится с победительницей матча Каролин Долхайд (США) — Сара Эррани (Италия). Также в третий круг US Open вышла россиянка Анна Калинская (15-я сеяная). Во втором раунде её соперницей была Анна Бондар из Венгрии (84-я ракетка в мире). Итоговый счёт — 6:2, 6:4. В следующем раунде Калинская встретится с Беатрис Аддад-Майей (Бразилия) или Сарой Соррибес-Тормо (Испания).