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29 августа, 18:25

Россиянки Шнайдер и Калинская вышли в третий круг US Open

Диана Шнайдер (слева) и Анна Калинская. Обложка © VK / Федерация тенниса России

Диана Шнайдер (слева) и Анна Калинская. Обложка © VK / Федерация тенниса России

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла датчанку Клару Таусон (67-й номер рейтинга WTA) и вышла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке. Встреча продлилась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

В третьем круге Шнайдер, посеянная под 18-м номером, встретится с победительницей матча Каролин Долхайд (США) — Сара Эррани (Италия). Также в третий круг US Open вышла россиянка Анна Калинская (15-я сеяная). Во втором раунде её соперницей была Анна Бондар из Венгрии (84-я ракетка в мире). Итоговый счёт — 6:2, 6:4. В следующем раунде Калинская встретится с Беатрис Аддад-Майей (Бразилия) или Сарой Соррибес-Тормо (Испания).

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв вышел в третий круг US Open. В матче второго раунда россиянин победил француза Артура Риндеркнеха — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 4 часа девять минут.

Первая ракетка России Касаткина проиграла во втором круге US Open
Первая ракетка России Касаткина проиграла во втором круге US Open
Наталья Демьянова
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