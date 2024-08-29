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28 августа, 22:14

Рублёв в четырёхчасовом триллере обыграл француза и вышел третий круг US Open

Рублёв пробился в третий круг US Open, отыгравшись с 0-2 по сетам

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл второй матч на турнире Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Во втором круге его соперником был француз Артур Риндеркнех, который выиграл два первых сета. Дальше россиянин совершил камбэк и выиграл пятираундовый поединок. Встреча продолжалась Итоговый счёт — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.

Эмоции Андрея Рублёва после победы во втором круге US Open. Видео © X / US Open Tennis

В следующем круге соперником Рублёва станет чех Иржи Легечка, посеянным под 32-м номером.

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Ранее удивительный матч выдался в первом круге у ещё одного россиянина Карена Хачанова. Пятираундовый поединок стал рекордным по продолжительности турниров в истории US Open. Удача оказалась на стороне соперника отечественного спортмена.

Обложка ©

X / US Open Tennis

Артур Лапсаков
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