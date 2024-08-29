Рублёв в четырёхчасовом триллере обыграл француза и вышел третий круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл второй матч на турнире Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Во втором круге его соперником был француз Артур Риндеркнех, который выиграл два первых сета. Дальше россиянин совершил камбэк и выиграл пятираундовый поединок. Встреча продолжалась Итоговый счёт — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.

Эмоции Андрея Рублёва после победы во втором круге US Open. Видео © X / US Open Tennis

В следующем круге соперником Рублёва станет чех Иржи Легечка, посеянным под 32-м номером.