Рублёв в четырёхчасовом триллере обыграл француза и вышел третий круг US Open
Рублёв пробился в третий круг US Open, отыгравшись с 0-2 по сетам
Российский теннисист Андрей Рублев выиграл второй матч на турнире Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке.
Во втором круге его соперником был француз Артур Риндеркнех, который выиграл два первых сета. Дальше россиянин совершил камбэк и выиграл пятираундовый поединок. Встреча продолжалась Итоговый счёт — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.
Эмоции Андрея Рублёва после победы во втором круге US Open. Видео © X / US Open Tennis
В следующем круге соперником Рублёва станет чех Иржи Легечка, посеянным под 32-м номером.
Ранее удивительный матч выдался в первом круге у ещё одного россиянина Карена Хачанова. Пятираундовый поединок стал рекордным по продолжительности турниров в истории US Open. Удача оказалась на стороне соперника отечественного спортмена.
X / US Open Tennis