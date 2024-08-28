Хачанов пять часов рубился в рекордном матче US Open, но уступил британцу

Спортсменам понадобились все пять сетов для выяснения победителя. Спортсмены по разу выходили вперёд по ходу встречи, а в решающем сете британец оказался сильнее. Итоговый счёт 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Матч длился 5 часов 35 минут и стал рекордным в истории турнира. Ранее достижение принадлежало поединку 1992 года между Стефаном Эдбергом и Маклом Чангом, который длился 5 часов 26 минут.