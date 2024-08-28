Хачанов пять часов рубился в рекордном матче US Open, но уступил британцу
Хачанов проиграл Эвансу в самом длинном матче в истории US Open
Карен Хачанов (слева) и Дэниел Эванс (справа). Обложка © X / ATP Tour
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл британцу Дэниелу Эвансу в первом круге турнира Большого шлема US Open. Игра стала рекордной по продолжительности.
Спортсменам понадобились все пять сетов для выяснения победителя. Спортсмены по разу выходили вперёд по ходу встречи, а в решающем сете британец оказался сильнее. Итоговый счёт 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Матч длился 5 часов 35 минут и стал рекордным в истории турнира. Ранее достижение принадлежало поединку 1992 года между Стефаном Эдбергом и Маклом Чангом, который длился 5 часов 26 минут.
Рекордный по продолжительности матч US Open с участием россиянина Карена Хачанова. Видео © X / US Open Tennis
Первая ракетка России Даниил Медведев барьер первого раунда преодолел. Также с победы стартовал Андрей Рублёв. Их задел поддержала серебряный призёр Олимпийских игр Диана Шнайдер.