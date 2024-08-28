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27 августа, 21:59

Мирра Андреева с победы над Осорио-Серрано стартовала на US Open

Мирра Андреева на US Open. Обложка © X / ESPN Tenis

Мирра Андреева на US Open. Обложка © X / ESPN Tenis

Российская теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на турнире Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Она обыграла колумбийку Марию Осорио-Серрано со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Во втором круге соперницей россиянки будет представительница США Эшлин Крюгер.

Рублёв с победы стартовал на US Open, выйдя во второй круг
Рублёв с победы стартовал на US Open, выйдя во второй круг

Ранее Life.ru рассказывал, что прославленная российская экс-теннисистка Мария Шарапова инвестировала в компанию по заморозке яйцеклеток. Организация помогает женщинам бесплатно заморозить яйцеклетки, если часть уйдёт в качестве пожертвования парам, которые испытывают трудности с зачатием.

Артур Лапсаков
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