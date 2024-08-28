Мирра Андреева с победы над Осорио-Серрано стартовала на US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на турнире Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Она обыграла колумбийку Марию Осорио-Серрано со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Во втором круге соперницей россиянки будет представительница США Эшлин Крюгер.