Мирра Андреева с победы над Осорио-Серрано стартовала на US Open
Мирра Андреева на US Open. Обложка © X / ESPN Tenis
Российская теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на турнире Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке.
Она обыграла колумбийку Марию Осорио-Серрано со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Во втором круге соперницей россиянки будет представительница США Эшлин Крюгер.
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