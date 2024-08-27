Рублёв с победы стартовал на US Open, выйдя во второй круг
Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © X / US Open Tennis
Россиянин Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира Большого шлема US Open, который стартовал в Нью-Йорке.
В матче первого раунда отечественный теннисист одолел сопротивление 68-й ракетки мира бразильца Тьяго Уайлда со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5. Соперник Рублёва в следующем круге определится позднее.
Турнир продлится до 8 сентября. Его действующем победителем является серб Новак Джокович.
Ранее в теннисе разгорелся крупный скандал. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер дважды сдал положительный допинг-тест, однако избежал дисквалификации. Спортсмен объяснил, что вещество клостебол попало в его организм во время массажа, который ему проводил член команды поддержки. Оно входило в состав спрея, которым тот спасал Синнера от ран. Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский назвал оправдание Янника двойными стандартами.