Рублёв с победы стартовал на US Open, выйдя во второй круг

Ранее в теннисе разгорелся крупный скандал. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер дважды сдал положительный допинг-тест, однако избежал дисквалификации. Спортсмен объяснил, что вещество клостебол попало в его организм во время массажа, который ему проводил член команды поддержки. Оно входило в состав спрея, которым тот спасал Синнера от ран. Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский назвал оправдание Янника двойными стандартами.