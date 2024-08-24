Мария Шарапова инвестировала в компанию по заморозке яйцеклеток

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова инвестировала средства в компанию, которая занимается заморозкой яйцеклеток с целью дальнейшего оплодотворения или же донорства. Об этом сообщает Vogue.

«Будучи тинейджером и молодой женщиной, я выигрывала турниры Большого шлема. У меня не было времени думать о дружбе, не говоря уже о любовных отношениях. Но я знала, что в определённый момент я захочу стать матерью», — рассказал теннисистка. Спортсменка родила сына Теодора в возрасте 35 лет.

Компания, в которую вложилась Шарапова, была основана в 2022 году. Организация помогает женщинам бесплатно заморозить яйцеклетки, если часть уйдёт в качестве пожертвования парам, которые испытывают трудности с зачатием.

Шарапова стала одной из самых популярных спортсменок в мире, будучи ещё подростком. Теннисистке удалось в 18 лет стать первой ракеткой мира и победить на всех турнирах Большого шлема. Шарапова завершила карьеру в 2020 году, тогда же состоялась её помолвка с британским миллионером Александром Гилксом. В 2022-м у пары родился первый сын, малыша назвали Теодором.