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27 августа, 23:02

Теннисисты Медведев и Шнайдер выиграли стартовые матчи на US Open

Даниил Медведев. Обложка © X / US Open Tennis

Даниил Медведев. Обложка © X / US Open Tennis

Российский теннисист Даниил Медведев победил серба Душана Лайовича в первом матче на турнире Большого шлема US Open. Встреча завершилась в четырёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

Во втором круге россиянин встретится либо с венгром Фабианом Марожаном, либо с сербом Хамадом Медьедовичем.

Также барьер первого раунда преодолела россиянка Диана Шнайдер. Её соперницей была аргентинка Надя Подороска. Результат встречи — 6:0, 6:1 в пользу отечественной спортсменки.

Рублёв с победы стартовал на US Open, выйдя во второй круг
Рублёв с победы стартовал на US Open, выйдя во второй круг

Выступавшая в паре со Шнайдер россиянка Мирра Андреева также успешно стартовала на US Open. Она победила колумбийку Марию Осорио-Серрано.

Артур Лапсаков
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