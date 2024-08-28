Теннисисты Медведев и Шнайдер выиграли стартовые матчи на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев победил серба Душана Лайовича в первом матче на турнире Большого шлема US Open. Встреча завершилась в четырёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

Во втором круге россиянин встретится либо с венгром Фабианом Марожаном, либо с сербом Хамадом Медьедовичем.

Также барьер первого раунда преодолела россиянка Диана Шнайдер. Её соперницей была аргентинка Надя Подороска. Результат встречи — 6:0, 6:1 в пользу отечественной спортсменки.