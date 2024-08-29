Первая ракетка России Касаткина проиграла во втором круге US Open
Теннисистка Дарья Касаткина. Обложка © ТАСС / АР / Pamela Smith
Россиянка Дарья Касаткина проиграла американке Питон Стирнс в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:3) в пользу представительницы Штатов.
Теннисистка из Соединённых Штатов выступает на турнире без номера посева. В то же время Касаткина была посеяна под 12-м номером. Также она является первой ракеткой России. В этом сезоне спортсменки уже встречались на трёх турнирах Большого шлема. Игра на Открытом чемпионате Австралии завершилась в пользу Касаткиной (6:2, 3:6, 6:2). Немногим позднее Стирнс взяла реванш и обыграла россиянку во втором круге Открытого чемпионата Франции (7:5, 6:2). В третьем круге американка поборется с Донной Векич из Хорватии (24-й номер посева).
Ранее Life.ru рассказал о том, как Касаткина триумфально выиграла турнир WTA в Британии. Российская спортсменка одержала победу над теннисисткой из Канады Лейлой Фернандес в финальном матче. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.