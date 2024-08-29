Первая ракетка России Касаткина проиграла во втором круге US Open

Теннисистка из Соединённых Штатов выступает на турнире без номера посева. В то же время Касаткина была посеяна под 12-м номером. Также она является первой ракеткой России. В этом сезоне спортсменки уже встречались на трёх турнирах Большого шлема. Игра на Открытом чемпионате Австралии завершилась в пользу Касаткиной (6:2, 3:6, 6:2). Немногим позднее Стирнс взяла реванш и обыграла россиянку во втором круге Открытого чемпионата Франции (7:5, 6:2). В третьем круге американка поборется с Донной Векич из Хорватии (24-й номер посева).