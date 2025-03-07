Конец света или новое начало? Коридор затмений в марте 2025 разрушит вашу жизнь до основания В марте 2025 года произойдёт сразу несколько важных астрологических событий — коридор затмений, ретроградное движение Меркурия и Венеры и исчезновение колец Сатурна. О том, что нас ждёт, читайте в материале Life.ru 7 марта, 04:00 Коридор затмений в марте 2025 года совпадёт с редкими астрономическими явлениями. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vibe Images, VH-studio

В марте случится сразу несколько важных астрологических событий, которые, по мнению экспертов, могут полностью изменить привычный ход вещей. Коридор затмений в 2025 году совпадёт с периодом ретроградного Меркурия и началом исчезновения колец Сатурна — явления, которое происходит раз в 15 лет. Такое редкое сочетание космических событий создаст мощнейший энергетический поток, способный перевернуть жизнь каждого из нас.

Коридор затмений в марте — когда начнётся

Коридор затмений в марте — предвестник глобальных перемен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Коридор затмений в 2025 году откроется 14 марта лунным затмением в знаке зодиака Рыбы. Этот период продлится до 29 марта, когда произойдёт солнечное затмение в знаке зодиака Весы. Две недели между затмениями и есть тот самый коридор, время турбулентности и перемен. Особенно важно то, что коридор затмений совпадает с периодом ретроградного Меркурия, который начнётся 15 марта и продлится до 7 апреля. Такое совпадение случается редко и усиливает воздействие обоих астрологических событий.

Коридор затмений в марте 2025 года будет одним из самых влиятельных за последнее десятилетие. 14 марта 2025 года с 9:26 до 10:31 по мск случится полное лунное затмение. Что символизирует завершение большого цикла. А солнечное затмение 29 марта с 11:51 и до 15:44 по московскому времени заставит нас пересмотреть все отношения.

Что такое коридор затмений

Коридор затмений, март 2025: что произойдёт с вашей жизнью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CHEN HSI FU

Коридор затмений — это период между солнечным и лунным затмениями, который обычно длится около двух недель. В астрологии это время считается порталом возможностей, когда завеса между мирами истончается, а события приобретают судьбоносный характер.

Солнечное затмение символизирует новые начинания и перспективы, в то время как лунное затмение связано с завершением циклов и освобождением от прошлого. Период между ними — это своеобразный энергетический коридор, в котором события развиваются стремительно и часто непредсказуемо. В коридоре затмений время течёт иначе. Одна неделя может вместить в себя события целого года!

Где можно посмотреть коридор затмений в марте 2025

Астрологи отмечают, что физическое наблюдение затмений усиливает их воздействие на человека, поэтому, если у вас есть возможность увидеть эти явления собственными глазами, обязательно воспользуйтесь ею. Наблюдение затмения — это не просто астрономическое зрелище, это возможность настроиться на особые космические вибрации и осознанно использовать энергию периода.

Наблюдать затмения, открывающие и закрывающие коридор, можно будет в разных точках планеты: Лунное затмение 14 марта 2025 года будет лучше всего видно в Восточной Азии, Австралии и странах Тихоокеанского региона. В России его можно будет наблюдать на Дальнем Востоке и в Сибири.

Солнечное затмение 29 марта 2025 года будет видно практически на всей территории России, а также в Европе, Африке и Западной Азии.

Что можно делать в коридор затмений 2025

Когда начнётся коридор затмений в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anuta23

Коридор затмений в 2025 году требует особого отношения и соблюдения определённых правил. Астрологи советуют в период с 14 по 29 марта придерживаться действий, которые помогут вам в будущем избежать проблем или кармы. Вот что разрешено делать в коридор затмений. Заниматься духовными практиками и медитацией.

Планировать глобальные перемены в жизни.

Избавляться от токсичных отношений и вредных привычек.

Начинать программы по оздоровлению и очищению организма.

Прощать старые обиды и отпускать прошлое.

Что нельзя делать в коридор затмений

В период коридора затмений любые начинания приобретают долгосрочный характер. То, что вы заложите в это время, будет развиваться по нарастающей в течение следующих шести месяцев. Поэтому во время коридора затмений в марте 2025-го лучше не делать следующее. Принимать импульсивные решения, особенно финансового характера.

Подписывать важные контракты и документы (влияние ретроградного Меркурия усиливает риск ошибок).

Делать крупные покупки, особенно недвижимости.

Начинать новые романтические отношения.

Делать радикальные изменения во внешности (пластические операции, татуировки).

Планировать дальние поездки и переезды.

Какие трансформации ждут людей в коридор затмений в марте

Кольца Сатурна исчезают: что это значит для вашего знака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA images

Коридор затмений в марте 2025 года совпадает с редкими астрономическими явлениями, что многократно усиливает его трансформационный потенциал. Особое влияние окажет совпадение с ретроградным Меркурием и процессом исчезновения колец Сатурна.

Влияние затмений на разные сферы жизни

Исчезновение колец Сатурна 23 марта 2025 года символизирует разрушение старых структур и ограничений. В сочетании с коридором затмений это создаёт мощнейший потенциал для личностной трансформации. Личные отношения. Лунное затмение в Весах заставит пересмотреть все партнёрские связи — от романтических до деловых. Многие пары либо укрепят свои отношения, либо распадутся. Карьера. Энергия солнечного затмения в Рыбах в сочетании с влиянием ретроградного Меркурия может привести к неожиданным поворотам в профессиональной сфере. Возможны увольнения, смена карьерного пути или неожиданные повышения. Здоровье. Процесс исчезновения колец Сатурна усилит влияние планеты на физическое состояние. Особое внимание следует уделить опорно-двигательной системе, коже и зубам. Финансы. Ретроградный Меркурий в сочетании с энергией затмений создаст зону турбулентности в финансовой сфере. Возможны неожиданные расходы, но также и непредвиденные источники дохода. Духовное развитие. Коридор между затмениями — идеальное время для духовных практик и саморазвития. Многие люди получат доступ к скрытым ранее знаниям или переживут мистический опыт.

Комментарии астролога: как пережить астрологический шторм марта 2025

Коридор затмений 2025: даты, влияние, рекомендации астрологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Мы побеседовали с Беллой Винкс, астрологом, экстрасенсом и тарологом, чтобы получить эксклюзивные рекомендации по прохождению коридора затмений в 2025 году. «Мартовский коридор затмений 2025 года совпадает с несколькими значимыми астрологическими событиями. Ретроградный Меркурий создаст информационный хаос и проблемы в коммуникации. Начало процесса исчезновения колец Сатурна символизирует разрушение устаревших структур в обществе и личной жизни. Всё вместе это формирует мощнейший трансформационный потенциал», — отмечает Белла Винкс. По словам астролога, особое внимание следует уделить дням непосредственно перед затмениями:

13 марта, накануне лунного затмения, энергии будут особенно нестабильными. Рекомендую провести этот день в спокойствии, занимаясь медитативными практиками. А 28 марта, перед солнечным затмением, хорошо провести ритуал — написать на бумаге всё, от чего хотите избавиться, и сжечь список. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Персональные рекомендации по знакам зодиака

Как пережить коридор затмений и ретроградный Меркурий в марте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladi333

Овны и Весы ощутят влияние затмений наиболее сильно, так как лунное затмение произойдёт по оси их знаков. Им предстоят кардинальные перемены в партнёрских отношениях.

ощутят влияние затмений наиболее сильно, так как лунное затмение произойдёт по оси их знаков. Им предстоят кардинальные перемены в партнёрских отношениях. Рыбы и Девы будут затронуты солнечным затмением. Для Рыб это время новых начинаний, а Девам предстоит отпустить прошлое.

будут затронуты солнечным затмением. Для Рыб это время новых начинаний, а Девам предстоит отпустить прошлое. Близнецы и Стрельцы особенно сильно почувствуют влияние ретроградного Меркурия , их управителя. Вероятны задержки в делах и возвращение старых нерешённых вопросов.

особенно сильно почувствуют влияние , их управителя. Вероятны задержки в делах и возвращение старых нерешённых вопросов. Козероги ощутят на себе влияние изменений колец Сатурна, их управляющей планеты. Это период переосмысления собственных ограничений и работы над личностным ростом.

Коридор затмений — это всегда период интенсивной трансформации, но в марте 2025 года его сила будет беспрецедентной. Важно не сопротивляться переменам, а двигаться вместе с потоком. Те, кто сумеет правильно использовать эту энергию, совершат скачок в своём развитии! Ранее Life.ru публиковал лунный календарь на весь 2025 год.

Авторы Сергей Трофимов