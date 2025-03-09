Шифр золотой лунулы: как древний клад помог разгадать тайну кельтов О том, какие тайны может таить в себе загадочное ожерелье, найденное ещё в начале XX века, читайте в материале Life.ru. 8 марта, 21:15 Ожерелье из Португалии стало разгадкой кельтского календаря. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikimedia, © «Шедеврум», © Wikimedia

Эта история началась в далёком 1913 году, когда в Португалии, возле города Чао-де-Ламаса, был найден клад кельтов, состоявший из золотых и серебряных изделий и монет. Обстоятельства находки неизвестны, но в 1922 году испанский Национальный музей археологии (MAN) выкупил клад у владельца за 14 000 песо. Предметы были переданы в музей, где и сохранились до нашего времени. Учёные прозвали клад «сокровищем из Чао-де-Ламаса».

Клад включал в себя серебряные блюда и сосуды, браслеты, пряжки, монеты и две лунулы — так в Европе называют широкие плоские ожерелья кельтов. Они представляют собой нечто среднее между славянской гривной и египетской пекторалью. Одна из лунул была серебряной, широкой и была украшена примитивным орнаментом из зверей, птиц и змей. А вторая — золотая — была более узкой, более изящной, и на первый взгляд её узор был непримечателен: он состоял из геометрических фигур и точек. Вместе с кладом были найдены римские монеты, которые позволили датировать его II веком до нашей эры.

Лунула из клада Чао-де-Ламаса. Фото © labrujulaverde.com

Только в 2024 году новый взгляд на ожерелье позволил проникнуть учёному Роберто Матесанцу из Университета Вальядолида в тайну летоисчисления кельтов. В конце 2024 года профессор Матесанц опубликовал результаты исследований в научном журнале Palaeohispanica.

Шифр древней лунулы

До сих пор считалось, что чередующиеся спирали, точки и прямоугольники — всего лишь замысловатый узор древнего мастера. Но оказалось, что в Чао-де-Ламасе был найден даже не календарь кельтов, а устройство, которое позволяло древним кельтским астрономам синхронизировать своё летосчисление с движением Солнца и Луны.

Всем известно, что даже современный календарь нуждается в периодической поправке. Астрономический год длится 365,24 дня. Из-за этого человечество вынуждено раз в четыре года добавлять один день к февралю. И даже это не гарантирует абсолютной точности. Но летоисчисление кельтов было иным.

Фото экспозиции сокровищ в музее. Фото © man.es

О том, как именно кельты представляли себе течение времени и как его исчисляли, археологи узнали по календарю из Колиньи, который был найден во Франции ещё в XIX веке. Календарь из Колиньи представлял собой разрозненные фрагменты большой бронзовой пластины. Большая часть его была навсегда утрачена, тем не менее анализ фрагментов дал понять, что у кельтов были свои временные циклы. Их год длился 1835 дней, что примерно соответствовало современному пятилетнему циклу, и включал в себя 62 лунных месяца.





Благодаря профессору Роберто Матесанцу стало ясно, что у кельтов были и более крупные временные циклы длиной в 114 лет, которые делились на более мелкие 19-летние циклы.

Матесанц решил, что круговые узоры на лунуле — это система отсчёта времени, позволяющая корректировать календарь с движением Луны. Дизайн — это не украшение, а своеобразная вычислительная машинка древних кельтов. На ней концентрические круги собраны в пять секций, каждая из которых окружена меленькими кругами с точками в центре. Учёный сделал вывод, что мелкие элементы соответствуют лунным месяцам в пятилетнем цикле календаря кельтов. А крупные круги, собранные в картушах по шесть штук, — символизируют шесть пятилетних лунных циклов. Каждый из них содержит по 62 лунных месяца — и в общей сложности достигает длины в 30 лет.

Крохотные точки — ключ к шифру лунулы. Фото © labrujulaverde.com

О том, что у кельтов был свой календарь и что время они измеряли тридцатилетними циклами, упоминал в труде «Естественная история» древнеримский философ Плиний Старший. Он же указывал, что это не просто цикл — это время одного поколения. Это позволило Матесанцу предположить, что он на правильном пути.

Лунула — астрономический калькулятор

Однако подобное летоисчисление не было идеальным. Лунный месяц короче солнечного. Каждый календарный кельтский год был равен 367 дням. Каждый год время, исчисляемое друидами, смещалось по отношению к астрономическим явлениям на двое суток. За 114 лет «набегало» 53 дня. И чтобы согласовать летоисчисление с лунным циклом, кельтские жрецы раз в 114 лет убирали из календаря 53 дня. Календарь выравнивался.

Роберто Матесанц уверен, что в орнаменте лунулы нет ни одной лишней детали. Например, точки, которыми украшены концы лунулы, обозначают месяцы. С одной стороны ожерелье украшено 23 точками, а с другой — 31 точкой. Учёный считает, что это месяцы, организованные в цикл, равный 4,5 года. Скорее всего, лунула принадлежала какому-то жрецу и позволяла не просто исчислять календарь, а вычислять ошибку в каждый день года и точно предсказывать астрономические явления.

Сакральная цифра из кельтских легенд

Косвенное подтверждение выводов учёного лингвисты нашли в ирландском фольклоре. Они обнаружили легенду, по которой кельтский король Конн Ста Битв (Кеткатах) находит в крепостной стене Тары магический камень. Этот камень издавал рёв, если на него вставал законный король. По количеству воплей, исходивших от него, судили, сколько ещё наследников короля будут носить корону. Конн решил воспользоваться его силой, но друиды остановили короля. Они заявили, что Конн не может встать на камень и должен молчать 53 дня — и лишь потом воспользоваться его силой. Возможно, устная традиция таким образом сохранила знания о коррекции кельтского календаря.

Возможно, именно так выглядели древние кельты. Фото © «Шедеврум»

Опубликованные исследования лунулы привели в восторг европейских учёных. Во-первых, это подтвердило предположение, что кельты были умелыми астрономами. Во-вторых, подтвердило тот факт, что кельты умели пользоваться символическим языком искусства, чтобы сохранить научное знание.

Золотая «шляпа» Шифферштадта, найденная в Германии в 1835 году. Фото © Wikipedia

Археологам уже известны подобные артефакты кельтов. Это золотая «шляпа» Шифферштадта, найденная в Германии в 1835 году. Артефакт испещрён геометрическими узорами, и лишь недавно учёные рассмотрели в нём древний календарь.

Шлем Лейро. Фото © Wikipedia

И артефакт Casco de Leiro (шлем Лейро), найденный в испанской Галисии в 1976 году. Его орнамент очень похож на орнамент кельтской лунулы — там тоже изображены концентрические сферы. Возможно, после его пристального изучения учёным откроются другие тайны древних народов.

Авторы Майя Новик