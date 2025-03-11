Тест: Этих жуликов из фильмов СССР точно не стоит звать в гости — угадаете хотя бы 3 из 8?
Тема обмана в кино, как и в жизни, всегда притягивает — ведь кто не мечтал хотя бы раз оказаться на месте ловкача, который обводит всех вокруг пальца?
Советские фильмы подарили нам целую галерею харизматичных жуликов и мошенников, которые, несмотря на свои не самые честные поступки, стали настоящими любимчиками зрителей. Их обаяние, остроумие и умение выкручиваться из невероятных ситуаций заставляли нас смеяться, сопереживать и даже восхищаться. Спустя десятилетия мы с теплотой вспоминаем приключения этих авантюристов, потому что в их историях есть не только аферы, но и искренние чувства и эмоции. Образы ярких персонажей остаются актуальными, ведь у каждого из нас порой возникает желание выйти сухим из воды, найти лёгкий путь к успеху или посмеяться над абсурдностью жизни!
Помните, как Жорж Милославский узнал, что Шпака не будет дома? Он позвонил к нему на работу через таксофон! А сможете угадать, в каких семи советских фильмах звонили по телефону? В этом тесте мы уже вспомнили два фильма с участием Андрея Миронова. Но великий актёр снимался во множестве культовых картин! Слабо угадать все и набрать 7/7?
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Коллаж © Life.ru. Фото © «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков, © «12 стульев» , режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Илья Ильф / Kinopoisk, © Freepik / starline