Тест: Этих жуликов из фильмов СССР точно не стоит звать в гости — угадаете хотя бы 3 из 8?

Советские фильмы подарили нам целую галерею харизматичных жуликов и мошенников, которые, несмотря на свои не самые честные поступки, стали настоящими любимчиками зрителей. Их обаяние, остроумие и умение выкручиваться из невероятных ситуаций заставляли нас смеяться, сопереживать и даже восхищаться. Спустя десятилетия мы с теплотой вспоминаем приключения этих авантюристов, потому что в их историях есть не только аферы, но и искренние чувства и эмоции. Образы ярких персонажей остаются актуальными, ведь у каждого из нас порой возникает желание выйти сухим из воды, найти лёгкий путь к успеху или посмеяться над абсурдностью жизни!