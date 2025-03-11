Психология неверности: 7 ключевых признаков, что вашего партнёра надёжным не назовёшь

Мы все хотим верить в сказки. Особенно когда речь идёт о любви. Мы надеемся изменить человека, перевоспитать его, стать тем особенным партнёром, ради которого стоит бросить все свои привычки. Но жизнь — не романтическая комедия. Некоторые люди просто не созданы для моногамных отношений, и никакая любовь в мире этого не изменит. Мы собрали семь признаков, которые помогут понять, что ваш партнёр, скорее всего, не будет хранить верность, как бы вы ни старались это изменить.

Всё дело в родителях

Как распознать человека, который никогда не будет верен в отношениях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / threerocksimages

Если ваша вторая половинка выросла в семье, где измены были нормой, а не исключением, существует большая вероятность, что такой паттерн поведения впитался в него или неё с детства. Психологи утверждают, что мы нередко повторяем модели отношений, которые видели у своих родителей. Это не приговор, конечно. Многие люди осознанно разрывают эту цепочку и выбирают другой путь. Но если ваш партнёр спокойно рассказывает о похождениях своего отца или матери, считая это нормальным, то задумайтесь — возможно, он видит в этом не проблему, а приемлемый вариант семейной жизни.

История повторяется

Мы часто слышим фразу: «Люди меняются». Но статистика неумолима: человек, который изменял во всех предыдущих отношениях, скорее всего, продолжит это делать и с вами. Особенно показательна ситуация, когда любовная связь началась с неверности — если человек изменил с вами своему бывшему партнёру, почему вы думаете, что с вами будет иначе? Конечно, исключения бывают, но они лишь подтверждают правило. Человек, который привык решать проблемы в отношениях через поиск нового партнёра, вряд ли вдруг резко поменяет свою стратегию.

Отсутствие границ

Признаки партнёра-изменщика: на что обратить внимание в начале отношений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Ваш партнёр постоянно флиртует с другими людьми у вас на глазах? Объясняет это тем, что он «просто такой человек» и «ничего такого не делает»? Это огромный красный флаг. Человек, который не может или не хочет контролировать своё поведение в вашем присутствии, вряд ли будет сдерживаться, когда вас нет рядом. Уважение ко второй половинке и отношениям проявляется в том числе и в соблюдении определённых границ при общении с другими людьми. Если человек не видит в их нарушении чего-то страшного, возможно, он просто не считает верность важной частью отношений.

Секреты на каждом шагу

Мы не говорим о тотальном контроле. Личное пространство должно оставаться личным. Но если ваш партнёр паникует, когда вы берёте его телефон, чтобы сделать звонок, если он резко меняет тему разговора, когда вы спрашиваете, где он был вчера вечером, если его аккаунты в соцсетях запаролены, а все его пароли — государственная тайна... что ж, вряд ли он скрывает подготовку к вашему дню рождения. Люди, которым нечего скрывать, обычно не строят вокруг себя крепость из секретов и не реагируют агрессивно на обычные вопросы.

Постоянные обвинения в вашу сторону

Психология неверности: 7 главных признаков человека, неспособного к моногамии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Парадоксально, но факт: чаще всего в изменах партнёра обвиняют именно те, кто сам не хранит верность. Психологи называют это «проекцией»: человек приписывает другим свои собственные мысли и поступки. Если вторая половинка без повода ревнует вас к коллегам, друзьям или даже случайным прохожим, возможно, она просто судит по себе. Когда каждый ваш разговор с представителем противоположного пола вызывает скандал, задумайтесь — не пытается ли партнёр таким образом отвлечь внимание от собственного поведения?

Нарциссические черты характера

Люди с выраженным нарциссизмом живут по своим правилам. Они считают, что заслуживают особого отношения и что обычные нормы морали к ним не применимы. Если ваш партнёр считает себя центром вселенной, постоянно требует восхищения, не умеет сочувствовать и легко обесценивает других людей — будьте готовы к тому, что верность не входит в его систему ценностей. Нарциссу сложно отказаться от соблазна, особенно если этот соблазн льстит его самолюбию и укрепляет уверенность в собственной неотразимости.

Зависимость от адреналина

Красные флаги в отношениях: почему некоторые люди не могут хранить верность. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Некоторые люди просто не могут жить без острых ощущений. Они прыгают с парашютом, занимаются экстремальными видами спорта и... изменяют своим партнёрам. Для них неверность — это не просто секс на стороне, а источник адреналина, способ почувствовать себя живыми. Если партнёр постоянно ищет новых впечатлений, легко скучает в стабильных ситуациях и не может долго фокусироваться на одном и том же — возможно, даже самые страстные отношения с вами со временем покажутся ему пресными. А запретный плод, как известно, всегда сладок — особенно для любителей острых ощущений.