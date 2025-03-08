Каждый случай индивидуален: Психолог назвала эффективные способы побороть стресс

Стресс в небольших количествах может пойти на пользу и даже способствовать профессиональному росту. Однако негативных моментов значительно больше: из-за стресса у человека может развиться тревожное состояние, депрессия или даже посттравматическое расстройство. Кроме того, он плохо сказывается на продуктивности, социальной адаптация и отношениях с близкими, рассказала магистр психологии Ольга Темирханова.

«В числе симптомов хронического стресса – постоянная усталость (даже после отдыха) расстройства сна, головные боли, напряжение в мышцах, ухудшение памяти, концентрации, апатия, раздражительность, агрессия», — объяснила она в беседе с РИА «ФедералПресс».

Психолог отметила, что хронический стресс часто приводит к состоянию повышенной тревожности. Это связано с дисбалансом в работе гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, что, в свою очередь, приводит к истощению нервной системы, эмоциональной нестабильности и когнитивным нарушениям. Эксперт добавила, что нет универсального решения для борьбы с хроническим стрессом — каждый случай требует индивидуального подхода. Тем не менее существуют общие рекомендации, которые могут значительно помочь в снижении уровня стресса.

Прежде всего, необходимо уделять внимание своему физическому здоровью. Регулярные медицинские обследования, сбалансированное питание, достаточный сон и физическая активность способствуют восстановлению нервной системы. Темирханова подчеркнула, что эффективное планирование дня, чередование работы и отдыха, а также установление чётких границ между профессиональной и личной жизнью могут помочь предотвратить эмоциональное выгорание.

Также побороть тревожность и компенсировать недостаток общения можно за счёт общения с близкими людьми, посещения социальных групп, психолога или психотерапевта. Эксперт рекомендует применять техники релаксации, дыхательную гимнастику, вести дневник и избегать информационного перегруза, чтобы достичь состояния внутреннего покоя. Психолог отметила, что изменение образа жизни может сделать ситуацию со стрессом более контролируемой. Если же предложенные методы не помогают, лучше обратиться за профессиональной помощью, заключила она.