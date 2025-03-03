Даёт утешение и помогает снизить стресс: Психолог объяснила феномен веры в Бога

Вера в Бога даёт ответы на основополагающие ответы о смысле жизни, предлагает нравственные ориентиры, которые помогают принимать правильные решения, а также служит надеждой и утешением в сложные времена. Об этом рассказала психолог Майя Голубева.

«Вера в Бога — это сложный психологический и социальный феномен, обусловленный множеством факторов. Для одних это осознанный выбор, для других — наследие культуры и традиций, для третьих — способ справиться с жизненными трудностями», — пояснила она в беседе с RuNews24.ru.

Психолог отметила, что вера в Бога предлагает не только фундаментальные ответы на вопрос о том, в чём состоит смысл жизни, но также и системные ценности, которые позволяют лучше ориентироваться в жизни. Более того, вера позволяет сохранять надежду и даёт утешение в наполненные отчаянием и страхом периоды, а молитва и общение со Всевышним помогают снизить уровень стресса и тревоги.

Религиозные традиции во многих случаях передаются от поколения к поколению, служа важной частью культурной и семейной идентичности, напомнила Голубева. По её словам, верой обусловлено и множество социальных факторов, например, она становится устойчивее при поддержке от близких и родных людей.

В целом решение — верить в Бога или нет — каждый принимает для себя сам. На это решение могут влиять разные причины, но в целом вера положительно сказывается на жизни людей, привнося в неё смысл, утешение и поддержку, заключила эксперт.