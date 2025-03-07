«Вплоть до разрушения челюсти»: Врач предупредила о влиянии стресса на здоровье зубов

Гормоны, которые организм вырабатывает во время стресса, могут привести даже к разрушению челюсти. Об этом в международный день зубного врача рассказала врач-пародонтолог Мария Доржиева.

«Стресс бывает острым и хроническим. При остром стрессе в крови повышается адреналин, а при хроническом — кортизол. Оба этих гормона вырабатываются в надпочечниках, похожи по действию и взаимно усиливают эффект друг друга», – приводит слова медика РИА «ФедералПресс».

Учёные в ходе экспериментов с грызунами зафиксировали после введения кортизола, что у мышей изменилась структура зубов и дёсен. Ткани стали рыхлыми, а костная структура разрушалась быстрее.

Гормоны стресса провоцируют спазм сосудов, из-за чего возникает кислородное голодание. Из-за ухудшения питания пульпы, развивается кариес и бруксизм — неконтролируемый скрежет зубами во сне. Так человек стирает эмаль, раскрывая для себя целый букет стоматологических проблем.

Международный день зубного врача отмечается 6 марта. Дата приурочена к созданию первой бор-машины в 1790 году, которую изобрёл американец Джон Гринвуд.