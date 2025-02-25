Антикортизольные лайфхаки: Врач составила алгоритм борьбы с гормоном стресса

По данным ВЦИОМ, почти каждый пятый россиянин регулярно сталкивается со стрессом, а периодически напряжение испытывают девять из десяти человек. Справляться с нервными моментами нам помогает специальный гормон — кортизол. Но когда его становится слишком много, организм начинает сбоить, рассказала Life.ru кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

Кортизол блокирует Т-клетки иммунной системы, которые борются с вирусами и бактериями, попавшими в организм. В результате снижается общий иммунитет, и человек чаще болеет. Усиливаются воспалительные процессы, к хроническим заболеваниям присоединяются различные инфекции Наталья Михайлова Врач-дерматовенеролог

Также при постоянном стрессе и высоком уровне кортизола нередки проблемы со сном. Человек может проснуться среди ночи, днём испытывать усталость, а вечером — внезапный прилив сил. Чтобы нормализовать выработку этого гормона, важно заняться гигиеной сна. Отдых должен занимать не менее восьми часов и проходить в полной темноте, так как свет мешает выработке мелатонина — гормона сна.

«Вечером не пропускайте окна сна — это период, когда хочется спать. Например, в 21:00 вас клонит в сон, но вы себя пересиливаете и не ложитесь. А потом уже спать не хочется, и долго не можете заснуть. Для людей с повышенным уровнем кортизола это чревато тем, что надпочечники начинают ещё больше вырабатывать кортизол и постепенно истощаются. Поэтому важно поймать своё окно сна», — подчёркивает врач.

Также в борьбе с избытком кортизола хорошо помогают физические нагрузки. Они должны быть умеренными, а не изнурительными. Аналогичным эффектом обладают массажи с ароматическими маслами и различные ванны. Наконец, в стрессовые моменты нужно попросту стараться отключать негативные мысли и не прокручивать их в голове.

«Поссорились с начальником? Дома постарайтесь об этом не думать, переключитесь на что-то другое, более приятное. Если возможно, откажитесь от неприятных дел и общения с людьми, которые вызывают раздражение», — подытожила Михайлова.