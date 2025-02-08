Кардиологи бьют тревогу: Россиянам стали в восемь раз чаще «разбивать сердца»

Фраза «разбитое сердце» звучит как метафора, но на самом деле этот важнейший орган действительно может «разбиться» из-за сильного стресса. Указанное явление называется синдромом Такоцубо, рассказала Life.ru кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Валерия Бонадыкова.

«Синдром Такоцубо — это временная сердечная недостаточность, возникающая на фоне острого стресса. Это состояние сопровождается болью в груди и нарушением работы левого желудочка, что фиксируется при ЭКГ и УЗИ сердца. В отличие от инфаркта миокарда, повреждения сердечной ткани отсутствуют, а все симптомы исчезают в течение одного-двух месяцев. За последние годы число диагностируемых случаев этого синдрома выросло в восемь раз», — отметила кардиолог.

Врач подчеркнула, что чаще всего синдром встречается у женщин в менопаузе и постменопаузе. Ещё в группе риска находятся спортсмены, которые испытывают высокие физические и эмоциональные нагрузки. Основной механизм развития синдрома связан с резким выбросом катехоламинов, что приводит к ухудшению насыщения миокарда кислородом. Ещё «разбить сердце» могут некоторые хронические заболевания, наркоз и сильнодействующие вещества.

Как отметила Бонадыкова, лечение синдрома Такоцубо заключается в наблюдении, контроле давления и приёме препаратов, стабилизирующих работу сердца. В подавляющем большинстве случаев состояние пациентов улучшается в течение нескольких недель. Чтобы снизить риск развития синдрома, врач советует избегать сильных эмоциональных потрясений, поддерживать физическую активность и следить за уровнем артериального давления. Регулярные медицинские обследования и своевременное лечение хронических заболеваний также помогают защитить сердце от перегрузок.