«Повод пойти к врачу»: Утомляемость и слабость оказались симптомами опаснейших болезней

Утомляемость и слабость могут указывать на болезни сердечно-сосудистой системы, предупредила врач-кардиолог Вера Зимина. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она перечислила возможные недуги: ишемическая болезнь сердца, болезнь сосудов головного мозга, болезнь периферических артерий, ревматическая болезнь сердца, врожденный порок сердца, тромбоз глубоких вен и эмболия лёгких.

Эксперт подчеркнула, что при данных заболеваниях человек в первую очередь чувствует слабость, у него появляется утомляемость. Также для сердечных патологий характерны боли в груди. А вот гипертонию распознать бывает довольно проблематично.