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31 января, 09:32

«Повод пойти к врачу»: Утомляемость и слабость оказались симптомами опаснейших болезней

Врач Зимина: Утомляемость и слабость могут указывать на болезни сердца

Утомляемость и слабость могут указывать на болезни сердечно-сосудистой системы, предупредила врач-кардиолог Вера Зимина. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она перечислила возможные недуги: ишемическая болезнь сердца, болезнь сосудов головного мозга, болезнь периферических артерий, ревматическая болезнь сердца, врожденный порок сердца, тромбоз глубоких вен и эмболия лёгких.

Эксперт подчеркнула, что при данных заболеваниях человек в первую очередь чувствует слабость, у него появляется утомляемость. Также для сердечных патологий характерны боли в груди. А вот гипертонию распознать бывает довольно проблематично.

«В результате длительного повышения давления возникают анатомические изменения камер сердца и возникают аритмии. И это обязательно повод пойти к врачу», — заключила кардиолог.

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Ранее врач объяснил, как сохранить здоровье в период колебания температур. Кроме того, названа «болезнь пожилых», которая всё чаще косит молодых. А ещё кардиолог рассказала, как надо мерить давление, чтобы получить правильные цифры.

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Борис Эльфанд
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