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25 января, 19:05

Кардиолог рассказала, как надо мерить давление, чтобы получить правильные цифры

Кардиолог Портновая: Давление нужно мерить 3 раза с интервалом в несколько минут

Различия в показаниях тонометра при повторных измерениях давления чаще всего связаны с реакцией сосудов на декомпрессию, а не с неисправностью прибора. Об этом рассказала врач-кардиолог Роксана Портновая, её слова приводит URA.ru.

«Многие сталкивались с ситуацией, когда после измерения давления несколько раз подряд, наблюдали цифры, отличающиеся друг от друга. В таком случае может возникнуть мысль о неисправности тонометра, однако это не совсем так — такие колебания связаны с реакций сосудов на декомпрессию», — пояснила эксперт.

Для получения точного результата медик рекомендует проводить два-три замера с интервалом в несколько минут и использовать среднее значение. Кардиолог также подчеркнула важность регулярного мониторинга давления для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она посоветовала обратить внимание на «умные» тонометры, которые синхронизируют данные с мобильными приложениями. Это позволяет отслеживать показатели и вовремя обращаться к врачу при отклонениях.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Анатолий Цейко
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