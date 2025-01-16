Проблемы с лёгкими и давлением: Врач раскрыл неочевидную опасность заложенности носа

Многие люди недооценивают такой симптом простуды и аллергии, как заложенность носа. Однако если не лечить эту проблему, то можно столкнуться с очень неприятными последствиями для здоровья. И это не только затруднение дыхания, рассказал врач-оториноларинголог Игорь Маневич.

«Наряду с неприятными ощущениями, заложенность носа может повлиять на артериальное давление и спровоцировать заболевания, которые не всегда связаны с носом, например, тонзиллит», — заявил доктор в беседе с РИАМО.

Кроме того, могут быть проблемы с лёгкими. Обычно воздух проходит через нос, где очищается, согревается и увлажняется перед тем, как попасть в лёгкие. Но если присутствует заложенность, то человек дышит через рот. В результате воздух не проходит фильтрацию и попадает внутрь холодным и сухим, что способствует размножению бактерий.

При сильной заложенности носа могут также наблюдаться головная боль, боль в горле, кашель, повышенная температура и общая слабость. Доктор призвал не игнорировать эти симптомы и как можно скорее обратиться за помощью к специалисту. Он подчеркнул, что самолечение, которым часто занимаются люди при заложенности, только усугубит проблему.