Россиянам дали совет, как «перезагрузить» тяжёлые понедельники

Понедельник многие воспринимают как самый тяжёлый день на неделе, поскольку надо выходить на работу после выходных. Но если изменить свой настрой, то начало рабочих будней может стать временем для новых свершений, заявила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Понедельник действительно можно превратить из «тяжёлого дня» в возможность для нового старта. Всё зависит от вашего восприятия и настроя. Чтобы настроиться на позитив, важно осознанно выбирать подходящие установки», — сказала Крашкина РИАМО.

Она посоветовала научиться управлять своим временем и планировать с утра весь день. Это поможет чувствовать меньше давления и лучше контролировать ситуацию. При позитивном настрое даже трудности будут восприниматься как шанс для достижения целей.

Очень важно заранее не настраивать себя, что впереди сложный день. Необходимо убедить себя, что впереди ждёт успех, это поможет лучше справляться с любыми вызовами. Постепенно внедряя эти установки, получится встречать каждую новую неделю с уверенностью и спокойствием, подытожила эксперт.