Священный базилик с целебным эффектом: Раскрыта польза необычного чая с тулси и лавандой

Россияне в последняя время активно увлеклись необычным чаем, который содержит лаванду и тулси — он же священный базилик. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, этот напиток обладает целебными свойствами. В частности, он помогает снять стресс и быстро уснуть.

Однако если бессонница возникла из-за проблем в нервной или эндокринной системе, то чай не поможет, предупредила собеседница «Вечерней Москвы». Тем не менее польза напитка с добавками очевидна.