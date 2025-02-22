Священный базилик с целебным эффектом: Раскрыта польза необычного чая с тулси и лавандой
Диетолог Соломатина: Чай с тулси и лавандой поможет снять стресс и быстро уснуть
Россияне в последняя время активно увлеклись необычным чаем, который содержит лаванду и тулси — он же священный базилик. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, этот напиток обладает целебными свойствами. В частности, он помогает снять стресс и быстро уснуть.
Однако если бессонница возникла из-за проблем в нервной или эндокринной системе, то чай не поможет, предупредила собеседница «Вечерней Москвы». Тем не менее польза напитка с добавками очевидна.
«Тулси, или базилик священный — это великолепный антиоксидант. В нём высокое содержание полезных антоцианов и полифенолов, которые снимают окислительный стресс с организма. А лаванда обладает седативным эффектом...» — отметила эксперт.
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Kandinsky 3.1 / Life.ru