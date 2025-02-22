Российские учёные приблизились к промышленному производству целебного чая габа

Технологию получения чая габа создали японские учёные ещё в 1987 году. А в наши дни отечественные специалисты вплотную подошли к промышленному производству целебного напитка, для которого необходим разработанный ими комплексный подход к оценке химического состава.

Как сообщает RT, экспресс-метод позволяет определять состав необходимых для организма аминокислот, а также их количество в чае, чтобы подобрать оптимальную технологию производства. Это совместное достижение учёных из Санкт-Петербургского государственного университета и Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр РАН».