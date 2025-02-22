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22 февраля, 14:03

Российские учёные приблизились к промышленному производству целебного чая габа

Технологию получения чая габа создали японские учёные ещё в 1987 году. А в наши дни отечественные специалисты вплотную подошли к промышленному производству целебного напитка, для которого необходим разработанный ими комплексный подход к оценке химического состава.

Как сообщает RT, экспресс-метод позволяет определять состав необходимых для организма аминокислот, а также их количество в чае, чтобы подобрать оптимальную технологию производства. Это совместное достижение учёных из Санкт-Петербургского государственного университета и Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр РАН».

«Разработанный подход может использоваться для быстрого и технологически простого процесса оценки аминокислотного состава чаёв», — рассказала ведущий научный сотрудник кафедры органической химии СПбГУ, д.х.н. Людмила Карцова.

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Ранее российские учёные создали искусственный «нос», определяющий качество и сорт чая. Примечательно, что новому устройству для выполнения поставленных задач требуется всего несколько секунд. Кстати, названо безопасное количество чашек чая в день. Нутрициолог рекомендовала ограничиваться 3-5 кружками.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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