Российские учёные создали искусственный «нос», определяющий качество и сорт чая
Российские учёные разработали «масс-спектрометрический нос», анализирующий качество чая по запаху, а также определяющий его вид и сорт. Заведующий лабораторией инструментальных методов и органических реагентов ГЕОХИ РАН Александр Гречников отметил, что новому устройству для выполнения поставленных задач требуется всего несколько секунд, максимум минута.
«Почти все серийные масс-спектрометры анализируют растворы. Мы же сделали «масс-спектрометрический нос», который определяет запахи», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, для использования устройства не требуются специальные навыки. Процесс анализа довольно прост: образец чая помещается в пробирку, выделяемые летучие органические вещества ионизируются и детектируются масс-спектрометром. Основой нового метода является ионизация молекул, отвечающих за запах чая. Искусственный «нос» после обучения может помочь в выявлении фальсификатов или некачественного чая, уточнил Гречников.
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