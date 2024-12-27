Российские учёные создали искусственный «нос», определяющий качество и сорт чая

Российские учёные разработали «масс-спектрометрический нос», анализирующий качество чая по запаху, а также определяющий его вид и сорт. Заведующий лабораторией инструментальных методов и органических реагентов ГЕОХИ РАН Александр Гречников отметил, что новому устройству для выполнения поставленных задач требуется всего несколько секунд, максимум минута.

«Почти все серийные масс-спектрометры анализируют растворы. Мы же сделали «масс-спектрометрический нос», который определяет запахи», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».