Учёные нашли способ снизить риск инсульта с помощью чёрного чая

Регулярное употребление чёрного чая может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь. Об этом заявил онколог Леонид Доронин в Telegram-канале, ссылаясь на результаты масштабного исследования, проведённого в Великобритании. В ходе работы учёные наблюдали за полумиллионом жителей страны на протяжении 11 лет. Выяснилось, что две и более чашки в день снижают вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта.

«Люди, которые добавляли молоко или сахар, испытали те же преимущества, и результаты оставались неизменными независимо от температуры чая», — подчеркнул Доронин, объяснив это наличием в напитке биоактивных соединений, таких как полифенолы и флавоноиды. Эти вещества известны своей способностью уменьшать воспалительные процессы в организме и помогать в борьбе со стрессом.

Исследование подчеркнуло, что любители чёрного чая имеют более низкий риск смертности по сравнению с теми, кто его не пьёт. Этот эффект наблюдается в разных возрастных группах и не зависит от внешних факторов. Таким образом, данный напиток может стать важной частью профилактики серьёзных заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, важно помнить о мере. Избыточное потребление чёрного чая может привести к нежелательным последствиям, таким как повышенная возбудимость или нарушение сна. Поэтому специалисты рекомендуют ограничиться двумя чашками в день, чтобы извлечь максимальную пользу для здоровья без негативных последствий.