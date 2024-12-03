«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 02:52

Учёные нашли способ снизить риск инсульта с помощью чёрного чая

Онколог Доронин: Чёрный чай снижает риск инсульта из-за биоактивных соединений

Две чашки черного чая в день снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Обложка © freepik / 8photo

Две чашки черного чая в день снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Обложка © freepik / 8photo

Регулярное употребление чёрного чая может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь. Об этом заявил онколог Леонид Доронин в Telegram-канале, ссылаясь на результаты масштабного исследования, проведённого в Великобритании. В ходе работы учёные наблюдали за полумиллионом жителей страны на протяжении 11 лет. Выяснилось, что две и более чашки в день снижают вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта.

«Люди, которые добавляли молоко или сахар, испытали те же преимущества, и результаты оставались неизменными независимо от температуры чая», — подчеркнул Доронин, объяснив это наличием в напитке биоактивных соединений, таких как полифенолы и флавоноиды. Эти вещества известны своей способностью уменьшать воспалительные процессы в организме и помогать в борьбе со стрессом.

Исследование подчеркнуло, что любители чёрного чая имеют более низкий риск смертности по сравнению с теми, кто его не пьёт. Этот эффект наблюдается в разных возрастных группах и не зависит от внешних факторов. Таким образом, данный напиток может стать важной частью профилактики серьёзных заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, важно помнить о мере. Избыточное потребление чёрного чая может привести к нежелательным последствиям, таким как повышенная возбудимость или нарушение сна. Поэтому специалисты рекомендуют ограничиться двумя чашками в день, чтобы извлечь максимальную пользу для здоровья без негативных последствий.

Россиянам раскрыли, какая доза чая способна убить человека
Россиянам раскрыли, какая доза чая способна убить человека

Ранее профессор рассказал россиянам о самом полезном виде чая, который, как оказалось, не зелёный. Эксперт отметил, что оптимально пить не более четырёх чашек в день, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

Юрий Бузина
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar