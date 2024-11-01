Россиянам назвали самый полезный вид чая — и это не зелёный

Людям давно известно о полезных свойствах чая. Например, в нём содержатся антиоксиданты, которые снижают риск развития онкологии и болезней сердца. При этом пить более четырёх чашек в день не рекомендуется, заявил профессор, доктор медицинских наук Николай Кириленко.

Дело в том, что в чае также содержится кофеин, из-за чего может повышаться давление и могу появиться проблемы с бессонницей. Поэтому этот бодрящий напиток лучше пить утром или в обед. Также следует тщательно подходить к выбору еды и угощений для чая.

«Часто люди пьют чай с чем-то. Потребление кондитерских изделий нежелательно, можно бутерброд с творогом, но не с сыром или маслом, чтобы не было дополнительных пустых калорий», — отметил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Самым полезным сортом чая профессор назвал белый. В нём содержится больше всего антиоксидантов и наименьшее количество кофеина. Как правило, его делают из почек растений. Из минусов — такой напиток очень дорогой, по сравнению с обычным чаем.