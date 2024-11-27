Россиянам раскрыли, какая доза чая способна убить человека

Смертельная доза чая напрямую зависит от содержания кофеина в конкретном сорте напитка. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Чай является одним из самых популярных напитков в мире, а кофеин, содержащийся в нём, считается основным стимулятором, который помогает взбодриться и улучшить концентрацию. Однако его избыточное потребление может привести к опасным последствиям для здоровья. «Смертельная доза кофеина для человека составляет примерно 10 г — это эквивалентно 100 чашкам кофе. Однако в случае чая смертельная доза будет зависеть от содержания кофеина в конкретном виде чая», — пояснил специалист в беседе с РИАМО.

Врач добавил, что содержание кофеина в чае варьируется в зависимости от его сорта. Например, черный чай содержит примерно 40–70 мг кофеина на чашку, в то время как зелёный чай — от 20 до 45 мг. Чтобы достичь потенциально опасной дозы кофеина, нужно выпить большое количество чая за относительно короткий промежуток времени. «При чрезмерном употреблении чая, особенно в сочетании с другими факторами, такими как предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, риск отравления кофеином всё же существует», — отметил Белоусов.

Смертельная доза кофеина в чае практически никогда не наступает при обычном потреблении этого напитка, однако, как подчеркнул врач, важно соблюдать меру. Особенно это актуально для людей, у которых уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой или повышенная чувствительность к кофеину.

Также стоит отметить, что кофеин влияет на организм не только как стимулятор, но и как вещество, которое может вызывать такие побочные эффекты, как повышение артериального давления, тахикардию (учащённое сердцебиение), бессонницу, головные боли и даже расстройства пищеварения.

Белоусов напомнил, что здоровье важно поддерживать путём сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок. Чай можно и нужно пить, но важно помнить, что чрезмерное увлечение этим напитком, как и любым другим с кофеином, может повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе. «Умеренность — залог здоровья», — заключил врач.