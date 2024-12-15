Ассам для сердца, матча для детокса: Названы самые полезные сорта чая
Эксперт Васильев: Чёрный чай снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Чаи из Кении и Шри-Ланки считаются наиболее полезными, потому что благоприятный климат в этих регионах способствует отказу от использования пестицидов при выращивании растений, рассказал чайный эксперт Олег Васильев. По его словам, крепкий напиток может благоприятно сказаться на здоровье человека.
Так, зелёный порошковый чай матча из Японии необходим для детоксикации организма. А чёрные сорта из Индии, например, ассам, хорошо тонизирует и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В свою очередь, сенча из Китая укрепляет иммунитет и защищает от старения. Однако эффект может обнулиться, если пить чай неправильно, например, на голодный желудок или больше трёх раз в день, предупредил специалист. Он также подчеркнул, что в пакетированном чае содержится меньше полезных веществ.
«Вопросы скорее вызывают пакетики: если они сделаны не из бумаги, а из пластика, то из них могут выделяться микрочастицы, которые затем попадают в организм», — заключил эксперт в беседе с «Москвой 24».
Кстати, большинство россиян предпочитают согреваться зимой при помощи чая. Этим же напитком лучше заканчивать новогоднее застолье, а с какого блюда начинать праздник, ранее рассказал врач. Кроме того, эксперт назвала допустимую дозу энергетиков в день.