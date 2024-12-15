Ассам для сердца, матча для детокса: Названы самые полезные сорта чая

Чаи из Кении и Шри-Ланки считаются наиболее полезными, потому что благоприятный климат в этих регионах способствует отказу от использования пестицидов при выращивании растений, рассказал чайный эксперт Олег Васильев. По его словам, крепкий напиток может благоприятно сказаться на здоровье человека.

Так, зелёный порошковый чай матча из Японии необходим для детоксикации организма. А чёрные сорта из Индии, например, ассам, хорошо тонизирует и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В свою очередь, сенча из Китая укрепляет иммунитет и защищает от старения. Однако эффект может обнулиться, если пить чай неправильно, например, на голодный желудок или больше трёх раз в день, предупредил специалист. Он также подчеркнул, что в пакетированном чае содержится меньше полезных веществ.