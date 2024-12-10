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10 декабря, 14:09

Врач назвала допустимую дозу энергетиков в день

Превышение дневной нормы энергетиков опасно для сердца и сосудов. Обложка © freepik.com / nuraghies

Превышение дневной нормы энергетиков опасно для сердца и сосудов. Обложка © freepik.com / nuraghies

Гастроэнтеролог София Кардашова из Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала о допустимой дозировке энергетических напитков. По её словам, безопасное суточное потребление энергетических напитков не должно превышать 250 мл. Превышение этой дозы может привести к серьёзным проблемам с сердечно-сосудистой системой, особенно если напитки употребляются одновременно с кофе или чаем.

Кардашова в беседе с «Газетой.ru» также подчеркнула, что сочетание энергетических напитков с физической нагрузкой создаёт значительную дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, что может привести к учащённому сердцебиению и повышенному артериальному давлению. Подобные состояния могут быть особенно опасны для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как повышают риск развития серьёзных осложнений, например, инфаркта миокарда. В медицинской практике известны случаи, когда употребление энергетических напитков стало одной из причин сердечного приступа.

Кроме того, эксперты отмечают, что частое и избыточное употребление энергетиков может истощить водно-солевой баланс организма, что приводит к частому мочеиспусканию и выводу необходимых солей и минералов. Это может повлиять на здоровье, вызывать обезвоживание и общую слабость. В неделю допустимо употреблять не более двух-трёх банок энергетических напитков, чтобы дать организму время для восстановления и предотвращения негативных последствий.

Особое внимание следует уделить женщинам в период беременности и лактации. Энергетические напитки в это время полностью противопоказаны, так как они могут оказывать вредное воздействие как на женщину, так и на развитие плода или новорождённого. После окончания действия энергетического напитка организму требуется время для восстановления, так как эти напитки, в отличие от простых источников энергии, не способствуют пополнению энергетических запасов, а лишь маскируют усталость, истощая внутренние ресурсы организма.

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Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который может повлиять на рынок энергетических напитков. Законодательство направлено на запрет их продажи детям и предусматривает штрафы за нарушение этого правила.

Юрий Бузина
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