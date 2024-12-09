В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за продажу энергетиков детям

Группа депутатов Государственной Думы внесла на рассмотрение законопроект, направленный на ужесточение ответственности за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Авторы инициативы предлагают ввести существенные штрафы для нарушителей. Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы и председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

«Энергетические напитки пользуются популярностью у подростков, потому что вызывают ободряющее воздействие и быстрый прилив сил, но мало кто задумывается об их очень вредном воздействии на здоровье», — отмечает Пискарёв.

Как известно, энергетики действительно популярны у молодёжи, особенно в условиях современного ритма жизни. Однако, несмотря на свой бодрящий эффект, эти напитки таят в себе серьёзную опасность для здоровья, особенно для растущего организма. Содержащиеся в них стимуляторы могут вызывать серьёзные нарушения сердечно-сосудистой системы, нервной системы и других органов. К сожалению, нередки случаи, когда чрезмерное употребление энергетиков приводило к тяжёлым заболеваниям и даже летальным исходам.

Предлагаемый законопроект предусматривает следующие штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним: Для физических лиц: до 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц: до 200 тысяч рублей.

Для юридических лиц: до 500 тысяч рублей.

Введение таких штрафов позволит сделать продажу энергетиков детям менее привлекательной для продавцов и существенно снизить доступность этих напитков для подростков.

Авторы проекта уверены, что принятие этого закона станет важным шагом к укреплению здоровья нации. «Здоровье наших детей — это залог будущего нашей страны. Мы обязаны создать все условия для того, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми», — отметил парламентарий.