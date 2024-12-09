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9 декабря, 13:19

В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за продажу энергетиков детям

Энергетики. Обложка © Freepik / Racool_studio

Энергетики. Обложка © Freepik / Racool_studio

Группа депутатов Государственной Думы внесла на рассмотрение законопроект, направленный на ужесточение ответственности за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Авторы инициативы предлагают ввести существенные штрафы для нарушителей. Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы и председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

«Энергетические напитки пользуются популярностью у подростков, потому что вызывают ободряющее воздействие и быстрый прилив сил, но мало кто задумывается об их очень вредном воздействии на здоровье», — отмечает Пискарёв.

Как известно, энергетики действительно популярны у молодёжи, особенно в условиях современного ритма жизни. Однако, несмотря на свой бодрящий эффект, эти напитки таят в себе серьёзную опасность для здоровья, особенно для растущего организма. Содержащиеся в них стимуляторы могут вызывать серьёзные нарушения сердечно-сосудистой системы, нервной системы и других органов. К сожалению, нередки случаи, когда чрезмерное употребление энергетиков приводило к тяжёлым заболеваниям и даже летальным исходам.

Предлагаемый законопроект предусматривает следующие штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним:

  • Для физических лиц: до 50 тысяч рублей.
  • Для должностных лиц: до 200 тысяч рублей.
  • Для юридических лиц: до 500 тысяч рублей.

Введение таких штрафов позволит сделать продажу энергетиков детям менее привлекательной для продавцов и существенно снизить доступность этих напитков для подростков.

Авторы проекта уверены, что принятие этого закона станет важным шагом к укреплению здоровья нации. «Здоровье наших детей — это залог будущего нашей страны. Мы обязаны создать все условия для того, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми», — отметил парламентарий.

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Напомним, в августе в России подписали закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Ранее в стране на уровне законодательства отсутствовала норма, которая бы регламентировала продажу таких напитков.

Валентина Раппопорт
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