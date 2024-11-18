В Москве 15-летний студент попал в больницу, запив корвалол энергетиком
В Москве 15-летний парень был госпитализирован после того, как запил корвалол энергетиком. Об этом сообщает телеграм-канал «Москвач».
С утра молодой человек вышел во двор, чтобы позаниматься спортом, после чего ему поплохело и он выпил корвалола. Таблетку он запил энергетическим напитком и направился на пары в колледж, где его состояние ещё сильнее ухудшилось. Студента отвезли с детскую больницу с диагностированным отравлением, пишет телеграм-канал.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Свердловской области после двух банок энергетика пострадал 12-летний школьник. Сначала на протяжении нескольких ночей он страдал от бессонницы, за ней последовали приступы сильной головной боли, а потом онемела половина тела. Его госпитализировали в районную больницу, врачи которой диагностировали у парня предынсультное состояние.
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