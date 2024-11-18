В Москве 15-летний студент попал в больницу, запив корвалол энергетиком

В Москве 15-летний парень был госпитализирован после того, как запил корвалол энергетиком. Об этом сообщает телеграм-канал «Москвач».

С утра молодой человек вышел во двор, чтобы позаниматься спортом, после чего ему поплохело и он выпил корвалола. Таблетку он запил энергетическим напитком и направился на пары в колледж, где его состояние ещё сильнее ухудшилось. Студента отвезли с детскую больницу с диагностированным отравлением, пишет телеграм-канал.