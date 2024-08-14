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14 августа, 07:56

У школьника из Свердловской области перекосило лицо после банки энергетика

Ребёнок после выпитого энергетика оказался на грани инсульта. У него перекосило лицо и онемело тело.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, 12-летний мальчик из Свердловской области выпил две банки энергетического напитка. После этого он несколько ночей не мог уснуть. У него началась сильная головная боль, онемела половина туловища. Пострадавшего доставили в районную больницу, где врачи диагностировали предынсультное состояние.

В Минздраве Свердловской области рассказали нам, что врачи провели очистку организма и, как нормализовалось состояние, отпустили молодого пациента. Медики предупредили, что нервная система детей ещё не окрепла, поэтому эффект от энергетиков может быть непредсказуем.

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Ранее в России подписали закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Он вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM / TORWAISTUDIO

Алексей Берковиц
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