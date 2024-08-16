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16 августа, 14:15

"Апатия и смерть": Нарколог перечислил последствия употребления энергетиков

Нарколог Холдин: Употребление энергетиков приводит к проблемам с сердцем

Частое употребление энергетиков приводит к проблемам с сердцем и психическим здоровьем. Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

"Основа любого энергетического напитка — это стимуляторы, кофеин, содержание которого варьируется. В состав энергетика входят также вещества, улучшающие усвоение кофеина, усиливающие и удлиняющие его действие. Получается, что в комплексе энергетики снижают усталость, повышают настроение", — рассказал медик.

При этом, по словам нарколога, такие напитки уничтожают нервную систему и резервы организма. Кроме этого, истощаются сосуды и сердце. Специалист предупредил любителей энергетиков, что из-за частого питья также может случиться сердечный приступ, аритмия и даже внезапная смерть.

Энергетики, независимо от марки и состава, действуют примерно одинаково — сначала вызывают прилив энергии, а затем происходит резкий спад. Стоит понимать, что энергетики не содержат в себе никакой энергии, они просто оказывают стимулирующие воздействие, за которым неизбежно наступает слабость, апатия и упадок сил

Виталий Холдин

психиатр-нарколог Минздрава Московской области

Врач отметил, что употребление этих напитков в больших количествах может привести к бессоннице, учащённому сердцебиению, тошноте и рвоте, а также повышению артериального давления. Их не рекомендуется употреблять детям, подросткам, пожилым людям и беременным женщинам, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями сна и повышенной возбудимостью.

Врач назвала безопасную дозу энергетиков, и она подходит только для здоровых людей
Врач назвала безопасную дозу энергетиков, и она подходит только для здоровых людей

Ранее в России подписали закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Ранее в стране на уровне законодательства отсутствовала норма, которая бы регламентировала продажу таких напитков.

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Shutterstock / FOTODOM / Holiday.Photo.Top

Александра Мышляева
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