«Всё есть яд, и всё есть лекарство»: Названо безопасное количество чашек чая в день

При соблюдении дневной нормы, чай может оказать благоприятное воздействие на здоровье, а при переизбытке, наоборот, — навредить организму. Однако всё зависит от конкретного сорта и крепости напитка, рассказала нутрициолог, детский эндокринолог Дарья Хайкина.

По её словам, дневная норма чёрного или зелёного чая составляет от трёх до пяти чашек (600–900 мл). Белый чай и улун можно позволить себе в объёме до шести чашек (1200 мл). А для травяных напитков важен конкретный состав, например, для ромашки нет ограничений.

«Мне очень нравится высказывание Парацельса «Всё есть яд, и всё есть лекарство». Хотя чай полезен, в больших количествах он может сыграть с вами злую шутку», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Так, чай из-за высокого содержания кофеина может спровоцировать бессонницу, раздражительность и тревожность. Кроме того, из-за больших объёмов напитка может возникнуть тахикардия и дефицит железа, что особенно проблематично для людей с анемией и низким гемоглобином. Не исключены также проблемы с ЖКТ, почками и костями.