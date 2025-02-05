Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 11:27

«Всё есть яд, и всё есть лекарство»: Названо безопасное количество чашек чая в день

Нутрициолог Хайкина: Дневная норма чёрного или зелёного чая составляет 3-5 чашек

При соблюдении дневной нормы, чай может оказать благоприятное воздействие на здоровье, а при переизбытке, наоборот, — навредить организму. Однако всё зависит от конкретного сорта и крепости напитка, рассказала нутрициолог, детский эндокринолог Дарья Хайкина.

По её словам, дневная норма чёрного или зелёного чая составляет от трёх до пяти чашек (600–900 мл). Белый чай и улун можно позволить себе в объёме до шести чашек (1200 мл). А для травяных напитков важен конкретный состав, например, для ромашки нет ограничений.

«Мне очень нравится высказывание Парацельса «Всё есть яд, и всё есть лекарство». Хотя чай полезен, в больших количествах он может сыграть с вами злую шутку», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Так, чай из-за высокого содержания кофеина может спровоцировать бессонницу, раздражительность и тревожность. Кроме того, из-за больших объёмов напитка может возникнуть тахикардия и дефицит железа, что особенно проблематично для людей с анемией и низким гемоглобином. Не исключены также проблемы с ЖКТ, почками и костями.

«Чайные листья накапливают фтор. В умеренных количествах он полезен, но чрезмерное употребление чая (особенно дешёвых сортов) может привести к переизбытку фтора в организме, что негативно сказывается на зубах и костях», — заключила нутрициолог.

Ассам для сердца, матча для детокса: Названы самые полезные сорта чая
Ассам для сердца, матча для детокса: Названы самые полезные сорта чая

Ранее россиян предупредили об опасности кипячёной воды. Кроме того, врач рассказал, до какой температуры нельзя нагревать еду. Кстати, учёные нашли способ снизить риск инсульта с помощью чёрного чая.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar