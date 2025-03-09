«Мозг воссоздаёт сцены позора»: Психолог объяснила, почему людям часто снится работа

Согласно исследованию, каждый третий россиянин видит сны, связанные с работой. При этом треть опрошенных продолжает выполнять свои профессиональные обязанности даже во сне. Аналитики отметили, что женщины чаще, чем мужчины, видят такие сны — 36% против 34%. «Вечерняя Москва» поинтересовалось у психолога Натальи Наумовой, почему люди сталкиваются с «рабочими» снами и как от них избавиться.

По словам специалиста, многие люди часто видят сны о работе, так как незавершённые дела остаются в сознании, и мозг пытается помочь решить эти задачи.

«Если у человека есть страх и ощущение, что однажды он может опозориться на работе, не справиться со своими обязанностями или опоздать, мозг воссоздаёт эти сцены и присылает в виде снов. Если во время психотерапии проанализировать сон, то в большинстве случаев он идёт в поддержку нашей психике. Но те картинки, которые человек воспринимает во время сна, зачастую кажутся ему пугающими, потому что психика искажает этот процесс», — рассказала Наумова.

Эксперт отметила, что необходимо обращать внимание на то, что происходит с вами во сне и анализировать эти образы. Затем стоит обратиться в психотерапию для обсуждения и фокусировки. Это поможет лучше понять, как подсознание стремится помочь человеку справиться с текущими проблемами и снизить уровень стресса, чтобы вместо трудовых будней вновь снились единороги.