Врач предупредила о риске ожирения из-за «запойного» просмотра сериалов по ночам

Недостаток сна — это одна из ключевых, но часто игнорируемых проблем, которая существенно влияет на здоровье человека, особенно на его вес. Врач-диетолог и нутрициолог Кристина Кузнецова отметила, что важно полноценно отдыхать и соблюдать режим сна, даже в выходные, чтобы избежать набора лишних килограммов.

«Важно ложиться не позднее 23:00 и спать не менее семи часов. Именно такое количество сна необходимо в среднем человеку, чтобы высыпаться. Ложиться спать и просыпаться нужно в одно и то же время, даже в выходные дни нельзя пересыпать. Многие считают, что в выходные могут позволить себе лечь спать в два часа ночи и проспать до 10:00. Это неправильная тактика, из-за которой теряется возможность восстановления вашего организма», — рассказала медик в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист пояснила, что это связано с гормональным балансом. Уровень кортизола, известного как гормон стресса, начинает падать после шести вечера и должен нормализоваться к 23:00. Однако если в этот период человек ест сладкие продукты, уровень кортизола может вновь возрасти. Кроме того, синие лучи света от экранов телевизоров и гаджетов мешают засыпанию. Важно также учитывать, насколько тревожным или глубоким является сон у людей. Необходимо придерживаться правил гигиены сна и снижать уровень тревожности, чтобы избежать набора веса из-за недостатка сна.