Врач предупредила о риске ожирения из-за «запойного» просмотра сериалов по ночам
Диетолог Кузнецова: Недостаток сна приводит к набору веса
Недостаток сна — это одна из ключевых, но часто игнорируемых проблем, которая существенно влияет на здоровье человека, особенно на его вес. Врач-диетолог и нутрициолог Кристина Кузнецова отметила, что важно полноценно отдыхать и соблюдать режим сна, даже в выходные, чтобы избежать набора лишних килограммов.
«Важно ложиться не позднее 23:00 и спать не менее семи часов. Именно такое количество сна необходимо в среднем человеку, чтобы высыпаться. Ложиться спать и просыпаться нужно в одно и то же время, даже в выходные дни нельзя пересыпать. Многие считают, что в выходные могут позволить себе лечь спать в два часа ночи и проспать до 10:00. Это неправильная тактика, из-за которой теряется возможность восстановления вашего организма», — рассказала медик в беседе с «Вечерней Москвой».
Специалист пояснила, что это связано с гормональным балансом. Уровень кортизола, известного как гормон стресса, начинает падать после шести вечера и должен нормализоваться к 23:00. Однако если в этот период человек ест сладкие продукты, уровень кортизола может вновь возрасти. Кроме того, синие лучи света от экранов телевизоров и гаджетов мешают засыпанию. Важно также учитывать, насколько тревожным или глубоким является сон у людей. Необходимо придерживаться правил гигиены сна и снижать уровень тревожности, чтобы избежать набора веса из-за недостатка сна.
Ранее врач развеял популярный миф, что спать надо не меньше 7–9 часов. Каждый человек должен подходить к этому расчёту индивидуально. При этом важно не только количество часов сна, но и его качество. На сон могут влиять различные факторы, поэтому крайне важно обращать внимание на сигналы своего организма и учитывать циркадные ритмы, чтобы просыпаться отдохнувшим.
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