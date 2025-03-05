Сомнолог рассказал Life.ru, почему весной мы хуже спим и что с этим делать

В начале весны организм находится в сильном стрессе, ведь до отпуска ещё далеко, а силы уже иссякли. Из-за этого могут начаться проблемы со сном. Об этом Life.ru рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов на форуме «Женщины за здоровое общество».

Врач рассказал, как справиться с бессонницей в начале весны. Видео © Life.ru

«80% расстройств сна — это банальный стресс. Вторая большая группа — это храп и апноэ. Это приводит к тому, что люди сами хуже спят, так ещё и мешают окружающим. Ну и другие заболевания сна», — рассказал медик.

По словам Бузунова, проблемы со сном в начале весны могут быть связаны с банальной усталостью и нехваткой витаминов. Врач посоветовал соблюдать режим, отказываться от кофеина за несколько часов до сна и поддерживать физическую активность. Кроме того, специалист отметил, что важно оградить себя от «информационного яда» в виде постоянного просмотра ленты новостей. Сомнолог считает, что это раздражает мозг, поэтому после «залипания» в телефоне уснуть сложнее. Также эксперт посоветовал правильно питаться, чтобы восполнить нехватку витаминов.