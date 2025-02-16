Сомнолог назвала самую полезную позу для ночного сна

Чтобы организм хорошо отдохнул ночью, человеку следует спать на спине или хотя бы на боку, в противном случае можно заработать изжогу, боли в шее и спине, а также проблемы с позвоночником. Об этом порталу RuNews24.ru рассказала врач-сомнолог Виолетта Герасимова.

«Неправильная поза может привести к болям в шее, спины, головным болям, изжоге, проблемам с дыханием и даже храпу. Правильная поза, напротив, способствует расслаблению мышц, продолжению кровообращения и нормализации дыхания», – пояснила она.

По её словам, хуже всего спать на животе, так как в этом случае голова вынужденно поворачивается набок, заставляя шейный отдел позвоночника излишне напрягаться. Как итог, человек просыпается неотдохнувшим, у него немеют конечности, болит голова и шея, а в перспективе можно обзавестись хроническими болезнями спины. Герасимова добавила, что зачастую сон на животе приводит и к нарушению кровообращения и изжоге, а это также пагубно влияет на здоровье.

По мнению медика, лучше всего спать на боку или спине, что хорошо влияет на состояние внутренних органов и сосудов. Именно в положении на спине позвоночник принимает наиболее естественное положение, он не перегружается, не искривляется и не давит на кровеносную систему. Однако людям, страдающим храпом, поза на спине может быть вредна, поэтому им лучше поворачиваться ночью набок. При этом спать на левой стороне гораздо полезнее, отметила доктор. По её словам, это помогает оттоку желчи и и правильной работе сердца.