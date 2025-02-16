Спорт и качественный сон: Эксперт объяснила, как бороться со стрессом без антидепрессантов
Психолог Шидловская: Физическая активность поможет справиться со стрессом
Физическая активность поможет справиться со стрессом. Обложка © freepik / wayhomestudio
В последние годы спрос на антидепрессанты растёт, и многие начинают их приём самостоятельно. Психолог Скандинавского Центра Здоровья Елена Шидловская в беседе с Life.ru поделилась рекомендациями, как снизить уровень стресса без использования таких препаратов.
Физическая активность — один из самых эффективных способов улучшить эмоциональное состояние. Прогулки, плавание или занятия на тренажёрах стимулируют выработку эндорфинов, помогают снять напряжение и зарядиться энергией. По словам специалиста, главное — выбрать подходящий вид активности, соответствующий вашему ритму жизни.
Творческие увлечения и хобби помогают переключить внимание с рутинных забот и способствуют психологической разгрузке. Рисование, вязание, игра на музыкальных инструментах и другие формы самовыражения положительно влияют на эмоциональное состояние. Мелкая моторика, задействованная в таких занятиях, способствует снятию напряжения и укреплению нервной системы.
Не забывайте и о поддержке близких. Общение с семьей и участие в социальных активностях могут существенно повысить настроение и укрепить эмоциональное равновесие.
Регулярный сон, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки также создают базу для устойчивости к стрессу. Дыхательные практики и медитации — это ещё одни простые способы расслабиться и успокоить нервную систему. Всего 5–10 минут глубокого дыхания или медитации ежедневно помогут снизить тревожность и улучшить концентрацию.
«Ограничивайте потребление новостей и негативного контента, чтобы избежать перегрузки нервной системы. Дозированное использование электронных устройств, особенно перед сном, помогает снизить тревожность и улучшить качество отдыха», — отметила Шидловская.
Однако если тревожность и напряжение сохраняются длительное время, лучше обратиться за помощью к специалисту. Психолог определит причины дискомфорта и предложит индивидуальные стратегии для улучшения эмоционального состояния.
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