Спорт и качественный сон: Эксперт объяснила, как бороться со стрессом без антидепрессантов

В последние годы спрос на антидепрессанты растёт, и многие начинают их приём самостоятельно. Психолог Скандинавского Центра Здоровья Елена Шидловская в беседе с Life.ru поделилась рекомендациями, как снизить уровень стресса без использования таких препаратов.

Физическая активность — один из самых эффективных способов улучшить эмоциональное состояние. Прогулки, плавание или занятия на тренажёрах стимулируют выработку эндорфинов, помогают снять напряжение и зарядиться энергией. По словам специалиста, главное — выбрать подходящий вид активности, соответствующий вашему ритму жизни.

Творческие увлечения и хобби помогают переключить внимание с рутинных забот и способствуют психологической разгрузке. Рисование, вязание, игра на музыкальных инструментах и другие формы самовыражения положительно влияют на эмоциональное состояние. Мелкая моторика, задействованная в таких занятиях, способствует снятию напряжения и укреплению нервной системы. Елена Шидловская Психолог Скандинавского Центра Здоровья

Не забывайте и о поддержке близких. Общение с семьей и участие в социальных активностях могут существенно повысить настроение и укрепить эмоциональное равновесие.

Регулярный сон, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки также создают базу для устойчивости к стрессу. Дыхательные практики и медитации — это ещё одни простые способы расслабиться и успокоить нервную систему. Всего 5–10 минут глубокого дыхания или медитации ежедневно помогут снизить тревожность и улучшить концентрацию.

«Ограничивайте потребление новостей и негативного контента, чтобы избежать перегрузки нервной системы. Дозированное использование электронных устройств, особенно перед сном, помогает снизить тревожность и улучшить качество отдыха», — отметила Шидловская.

Однако если тревожность и напряжение сохраняются длительное время, лучше обратиться за помощью к специалисту. Психолог определит причины дискомфорта и предложит индивидуальные стратегии для улучшения эмоционального состояния.