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Регион
15 февраля, 14:55

Разрушает карьеру и личную жизнь: Россиян предупредили об опасности трудоголизма

Психолог Евстигнеев: Трудоголизм может разрушить карьеру и личную жизнь

Трудоголизм, то есть избыточное увлечение работой, может разрушить как карьеру, так и личную жизнь. Об этом предупредил психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. По его словам, в основе негативного поведения лежит стремление избежать личных проблем. В итоге из-за зацикленности на работе страдают другие аспекты жизни.

Кроме того, трудоголики зачастую взваливают на себя большое количество задач, игнорируя при этом рекомендации коллег или начальства. Нередко из-за этого приходится работать сверхурочно, пренебрегая собственными увлечениями, друзьями, родными и даже семьёй. В этом случае фактически нарушается баланс между профессиональной и личной жизнью, уверен собеседник «Москвы 24».

«Кроме того, это постоянное стремление быть незаменимым. Работа вообще становится главным способом самоутверждения и источником самооценки. И в то же время она не приносит удовольствия — обязанности лишь для того, чтобы испытать облегчение и не чувствовать стыд», — подчеркнул эксперт.

Результатом трудоголизма, по его словам, становится постоянное напряжение без возможности отдохнуть, что приводит к эмоциональному истощению и депрессии. Психолог призвал россиян бороться с негативным состоянием, например, отказавшись от ненужных задач или найдя иное увлечение вместо чрезмерной работы.

«Наконец, важно понять ценность отдыха — по сути, он должен стать не роскошью, а необходимостью. Стоит планировать регулярные выходные, во время которых можно будет полностью отключиться от работы», — заключил специалист.

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Борис Эльфанд
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